دويدار: مصر تحتاج لإنشاء 600 ألف وحدة سكنية سنويًا

دعاء محمودقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن الحكومة يجب ان تنظر بعين الاعتبار الي متطلبات السوق المحلية واعداد الوحدات السكنية قبل أن تضع إستراتيجية للتصدير العقاري، مطالبا بتقليص الفجوة بين العرض والطلب.وأضاف أن السوق المصرية تحتاج لإنشاء نحو 60

دعاء محمود

قال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن الحكومة يجب ان تنظر بعين الاعتبار الي متطلبات السوق المحلية واعداد الوحدات السكنية قبل أن تضع إستراتيجية للتصدير العقاري، مطالبا بتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وأضاف أن السوق المصرية تحتاج لإنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، موضحا أنه في أفضل الحالات يتم إنشاء ما بين 250 الي 300 ألف وحدة، متابعا أن تلبية متطلبات السوق المحلية والمنظومة غير متكاملة قبل التصدير للخارج.

واشار دويدار خلال الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقاري الثاني، الي أن هناك صعوبات تواجه المطورين العقاريين لكي يتم اجتذاب المصريين من الخارج لشراء العقارات بالسوق المصرية، موضحا أن أبرزها طرق الدفع بالنسبة للأجانب هل ستكون بالجنيه أم الدولار، مؤكدا أن هناك قيودا بالتحويلات.

وتابع ان المطورين يحتاجون الي حل المنظومة الداخلية قبل وضع إستراتيجية للتصدير العقاري، مطالبا الدولة بمساندتهم لحل هذه المشكلات.