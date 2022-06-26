«دويدار» : قرار إطلاق العلامة التجارية الجديدة لاتصالات مصر يخلق تناغما على مستوى المجموعة

قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e – اتصالات الإمارات سابقا، إن قرار إطلاق العلامة التجارية المطورة “لاتصالات مصر يهدف إلى خلق التناغم على مستوى المجموعة لاسيما فيما يخص تحقيق طموحاتنا في تحول أعمالنا ودفع قيمة العلامة التجارية وذلك في إطار سعينا لتبني كل عوامل التجديد والابتكار”.

جاء ذلك خلال إعلان “اتصالات مصر” اليوم عن تغيير علامتها التجارية إلى &e

وأضاف دويدار ” نهدف إلى المساهمة في تعزيز ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مصر، ونلتزم من خلال الهوية الجديدة للمجموعة e& بالسعي إلى تعزيز مكانة “اتصالات مصر” الرائدة في السوق المصرية من خلال الابتكار في عملياتها ومبادئها وتحقيق طموحاتنا من خلال التخيل والابتكار وتنفيذ أفكار من شأنها إحداث فرق ملموس للعملاء والمساهمين والمستثمرين.”

وفي السياق ذاته، قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات مصر”: ” جاء اختيار مصر ليتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة لوحدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع إطلاقها في دولة المقر الإمارات العربية المتحدة ليعكس المكانة المرموقة والأداء المميز التي نمتلكها في مصر، بالإضافة إلى الثقة في السوق المصرية وتأكيداً على ما تحقق من نجاحات متتالية ومستمرة منذ انطلاقنا”.

كما قال: “نجحنا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في تعزيز القيمة للمشتركين والمساهمين والمستثمرين والمجتمع بأكمله، ونريد لقصة نجاحنا هذه أن تتواصل مستقبلاً تحت علامتنا التجارية الجديدة. وقد استطعنا جميعاً بتوفيق من الله وتضافر الجهود أن نسطر نمط من الإنجازات القائمة على أسس راسخة وقاعدة صلبة، وتنمية فرق عمل علي مستوى عالمي وهو ما يؤكد الإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات، بعد أن تحولنا من شركة تقدم خدمات اتصالات فقط إلى شركة تقدم خدمات تكنولوجية متكاملة في ظل الهوية المؤسسية الجديدة”.

وقد جاء إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ “e&” في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة في تقسيم وعملية إعادة هيكلة مرنة قابلة للتغيير والتطوير وفق معدلات زمنية مدروسة بدقة متناهية.

وتعد e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) واحدة من المجموعات التكنولوجية والاستثمارية الرائدة في العالم. من خلال صافي الإيرادات الموحدة البالغ 53.3 مليار درهم إماراتي وصافي الأرباح الموحدة البالغ 9.3 مليار درهم إماراتي لعام 2021، تعكس تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة الميزانية العمومية القوية للشركة وأدائها المستقر على المدى الطويل. تقدم e& حلولًا رقمية مبتكرة واتصالًا ذكياً وتقنيات الجيل التالي لمجموعة متنوعة من شرائح العملاء من خلال ركائز أعمالها.