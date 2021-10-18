دويدار : رفع نسبة ملكية الأجانب فى «اتصالات »إلي 49 % .. وقيمتها السوقية 58 مليار دولار

كشف حاتم دويدار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإمارات ، عن قرار المجموعة زيادة نسبة ملكية المساهمين الأجانب من غير مواطني الإمارات فى رأسمالها إلي 49 % الأمر الذي اعتبره تطور كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتقوية المركز المالي لاتصالات، موضحا أن هذا التطور سيمثل حافزا لتحقيق نتائج مالية قوية فى المستقبل .

وقال علي هامش فعاليات الدورة 41 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات أن القيمة السوقية لـ ” اتصالات الإمارات ” تقدر حاليا بنحو 58 مليار دولار ، موضحا أن المجموعة نجحت فى تخطي أزمة كورونا بسبب ثلاث محاور متوازية تضمنت خطط مسبقا للطواريء والأزمات واستمرارية الأعمال ، بالإضافة لامتلاكها شبكة بنية تحتية عالية الكفاءة فى الأسواق التى تعمل بها ساهمت فى استيعاب الطلب المتزايد على خدمات قطاع الاتصالات العالمي أثناء الجائحة ، علاوة على فريق عمل محترف .

وأرجع السبب وراء حفاظ المجموعة على معدلات نمو جيدة خلال كوفيد 19 إلى ترشيد النفقات التشغيلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء ، مشيرا إلي أن ” اتصالات الإمارات ” سجلت إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 26.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 ، فضلا عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 4.7 مليار درهم .

ولفت إلي أن استراتيجية المجموعة تستهدف قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات من خلال التركيز على الابتكار والبحث عن فرص نمو جديدة ، مبينا أن شركة ooklaلاختبارات سرعة إنترنت النطاق العريض صنفت اتصالات الأمارات مؤخرا كأسرع شبكة محمول فى العالم عن 2021 ، كذلك تمكنت اتصالات من تحقيق الريادة الريادة الإقليمية في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، من خلال إجراء البحوث، وتطوير المعايير الدولية، علاوة علي أعلى نسبة انتشار في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل للعام الثالث على التوالي .

وإلمح إلي أن المجموعة تعمل حاليا فى 16 سوق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا منها الإمارات والسعودية وأفغانستان ومصر والمغرب ، مشيرا إلي أن بعض أسواق حققت أداءا قويا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي خاصة فى ” اتصالات المغرب ” و” اتصالات مصر ” مما أسهم فى نمو أعداد مشتركي المجموعة بنسبة بلغت 7 % ليصل إلي 156 مليون مشترك .

علي صعيد آخر ، أضاف أن ” اتصالات مصر ” سجلت إيرادات خلال الربع الثاني بقيمة 1.2 مليار درهم بانسبة نمو 27 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، مشيرا إلي أن المجموعة الإماراتية ستواصل خلال الفترة المقبلة الاستثمرا فى البنية التحتية وتمكين العملاء من التحول الرقمي عن طريق إتاحة خدمات الحوسبة السحابية وتوفير أحدث أجهزة الاتصالات والدخول فى شراكات ومشروعات مع كيانات عملاقة فى مجالات الأمن والسلامة وإنترنت الأشياء والعدادات الذكية للمرافق العامة .