دويدار: آثار التعويم دفعت لرفع أسعار الوحدات السكنية

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازققال المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات، ومنها تعويم الجنيه وتضاعف تكلفة مواد البناء والخامات، خاصة مع استيراد جزء كبير من مدخلاتها، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأراضى



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق

قال المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات، ومنها تعويم الجنيه وتضاعف تكلفة مواد البناء والخامات، خاصة مع استيراد جزء كبير من مدخلاتها، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأراضى.

وأشار خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، إلى أن تلك التحديات أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة، لافتا إلى أن القطاع يواجه أيضا مشكلة إحجام البنوك عن تمويل تنفيذ المشروعات السكنية وطول إجراءات وارتفاع فائدة التمويل العقارى لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة خلق آليات للحد من تلك التحديات، ومنها التوسع فى إنشاء مصانع لمواد البناء، لتلبية الطلب المحلى مع إعادة نموذج المطور العقارى العام.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لتلبية الطلب الحقيقى للمواطنين، وما يتم إنتاجه سنويا لا يصل إلى 250 ألف وحدة، مما يسهم فى استمرارية جاذبية القطاع لدخول استثمارات جديدة.

وأضاف أن التحديات الحالية ستدفع الشركات نحو إعادة النظر فى المنتجات وتقليل مساحات الوحدات السكنية لتتناسب مع ارتفاع التكاليف ودخول المواطنين.