دويتو ياسمين رئيس وسمية الخشاب مع مطربي المهرجانات .. «حالة مميزة لها جمهور»

في ظاهرة جديدة، غنت بعض النجمات مع بعض فناني أغاني المهرجانات، وهو ما عده معنيون حالة مميزة لها جمهور.

وتقدم الفنانة سمية الخشاب كليب جديد” أوعدك” مع مطرب المهرجانات عمر كمال وسيتم طرحه الفترة القادمة للجمهور.

وقامت سمية بنشر صور من كواليس الكليب عبر حسابها الرسمي مؤخرا لجذب الجمهور للاغنية .

وظهرت الخشاب، أمام سيارة حمراء بفستان أسود قصير، بينما طل عمر كمال ببدلة سوداء وشعر باللون الأبيض.

كما شاركت الفنانة ياسمين رئيس لأول مرة ايضا مع الفنان حسن شاكوش المعروف بغنائه للمهرجانات في كليب جديد” حبيبتي ” اخراج زوجها هادي الباجوري .

وظهرت ياسمين فى الكليب “موديل” وقدمت كوبليه غنائي بمشاركة شاكوش.



مينا عطا : فن المهرجانات يحقق حالة مميزة في السوق والجمهور ينجذب له

قال المطرب مينا عطا الذي يعد من أشهر من برنامج المواهب الغنائية ستار اكاديمي منذ سنوات إن فن المهرجانات يحقق حالة مميزة في السوق الغنائي منذ فترة وحتى الان .

وأضاف أن اتجاه هؤلاء الفنانات للغناء مع فناني المهرجانات سواء عمر كمال أو حسن شاكوش يرجع لأنهم يرغبون في الظهور مع أشخاص يحققون مشاهدات كبيرة باعمالهم الفنية ، برغم أن سمية الخشاب أو ياسمين رئيس يعتبرن نجمات في السوق الدرامي والسينمائي .

ولفت إلى أن الجمهور يحب الرقص على أغاني المهرجانات لذلك تحقق أرقام مشاهدات كبيرة جدا على مواقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بمجرد طرح أغنية مهرجانات جديدة .

مجدي نور : المهرجانات فن قادم بقوة وأسعد بغناء شاكوش لتتر مسلسل لي

بدوره، علق المنتج مجدي نور قائلا إن هذا فن قادم بقوة أغاني المهرجانات وهؤلاء الفنانات سواء ياسمين رئيس او سمية الخشاب يحاولن الأخذ من نجومية مطربي المهرجانات سواء حسن شاكوش او عمر كمال حيث يحققان مشاهدات كبيرة جدا بأغنياتهم .

وكشف نور أنه في بداية التسعينات كان عيبا أن نستمع لاغنيات أحمد عدوية ، لذك كنا نضع شريط الكاسيت في جيبنا وحينما نكون بمفردنا نستمع له ثم اصبح احمد عدوية بقيمته الفنية الحالية .

وتابع قائلا إنه سيكون سعيدا بالتعاون مع حسن شاكوش أو عمر كمال الفترة القادمة ، لغناء تترات مسلسلاته التي يقوم بانتاجها.

وأضاف أن ابنته تقوم بسماع هذه الأصوات أي أن الجيل الحالي منجذب لهم بقوة عن أي مطرب عاطفي في السوق منذ سنوات مثل هاني شاكر وغيرهم .