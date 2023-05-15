دويتوهات فناني المهرجانات والطرب الشعبي.. تعاون يفرضه السوشيال ميديا

يقدم الفترة المقبلة بعض المطربين الشعبيين دويتوهات غنائية جديدة مع فناني المهرجانات والراب بشكل جديد لم يعتاده الجمهور منهم سابقا في أعمالهم الغنائية ، حيث يقدم المطرب الشعبي أحمد شيبة أغنية جديدة مع فنان المهرجانات حمادة مجدي ” كذابين” وقاما بتصوير الأغنية أيضا ، ويعتبر هو التعاون الفني الجديد بعد تقديمهما أغنية ” الله المستعان” .

ويقدم المطرب الشعبي طارق الشيخ دويتو غنائي جديد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش الأيام القادمة أيضا ، ويقدم عمر كمال مغني المهرجانات كذلك أغنية دويتو جديدة مع المطربة الشعبية سارة زكريا صاحبة أغنية ” تيجي نتجوز ” والتي حققت شهرة كبيرة بالوطن العربي .

صلاح عطية : الجمهور من فئة UNDER AGE يعرفون فناني المهرجانات جيدا

يرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن تكرار هذه الدويتوهات الغنائية بين مطربين حققا نجاحات معا مثل أحمد شيبة وحمادة مجدي وغيرهم أمرا ليس سليما، فمن الأفضل تقديم دويتو غنائي مع مطرب آخر وصوت مختلف .

ولفت الى أن النجمة لطيفة قدمت أغنية سابقا مع أحمد شيبة ولن تكررها مرة ثانية ، برغم أن هذه الدويتوهات الغنائية بين المطربين الشعبيين وفناني المهرجانات تحقق رواجا كبيرا .

حيث أن الجمهور من فئة الأعمار الصغيرة ” UNDER AGE ” ، يعرفون جيدا أغنيات فناني المهرجانات بدرجة أكبر من أغاني المطربين الشعبيين ، فهذه الفئة قريبة عمريا من مغني المهرجانات لذلك أي مطرب يتعاون معهم في أغنية دويتو ستضيف له بدرجة معينة .

محمود عبد الستار : فناني المهرجانات يضيفون لمن يغنون معه بصورة أكبر

وعلق منظم الحفلات محمود عبد الستار أن المطربين الذين يغنون معا يستقطبون جمهور بعضهما ، فحينما يغني حسن شاكوش مع طارق الشيخ أغنية جديدة فيضيفون لبعضهما من ناحية مستمعيهما .

أكد للمال أن فناني المهرجانات يضيفون لمن يغنون معه بصورة أكبر ، لاسيما أنهما يملكان قاعدة أكبر من الجمهور ومتصدرين للتريند دائما ومسلط عليهم الأضواء بصورة كبيرة مثل حسن شاكوش وعمر كمال وحمادة مجدي وغيرهم .

أردف قائلا أنه في السنين الماضية كان هناك مطربين شعبيين متصدرين للساحة مثل أمينة وغيرهم لكن حينما ظهرت المطربة الشعبية بوسي تصدرت بصورة أكبر ، وهكذا ففي فترة معينة كان المطربين الشعبيين هم الأكثر استماعا لدى الجمهور لكن بظهور المهرجانات تغير الحال تماما في السوق الغنائي وأصبحت هي الجاذبة لفئة كبيرة من المستمع .

حسن دنيا : المتحكم في هذه الدويتوهات في المقام الأول السوشيال ميديا

وأعرب الملحن حسن دنيا عن كون طارق الشيخ حينما حقق نجاحا بالدويتو مع فريق كاريوكي في أغنية سابقة اصبح منجذبا لهذه النوعية من الأغنيات .

كما شعر أن الجمهور يستمع له بذكل مختلف والنجاح يكون كبيرا ، وهذه أهمية الدويتو الغنائي أن يستفيد المطرب من جمهور الفنان الآخر وفق” دنيا” .

استطرد قائلا أن نجاح فناني المهرجانات حققوا نجاحا كبيرا بسبب تقدميهما اغنيات معا ، وتنتشر هذه الأغنيات بمنصات السوشيال ميديا المختلفة .

قال أيضا أن المتحكم في هذه الدويتوهات في المقام الأول السوشيال ميديا بدرجة أكبر من كونها أمرا فنيا ، حيث أن طارق الشيخ لايصلح أن يغني مع حسن شاكوش بصورة فنية ، لاسيما أن طبقات صوتهما متشابهة وقريبة جدا وذلك لايحقق هارموني في الغناء .