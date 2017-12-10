دويتشه بنك ينافس على تدبير 300 مليون يورو لهيئة القناة

محمد سالم دخلت مؤسسة دويتشه بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، حلبة المنافسة على تدبير قرض بنحو 300 مليون يورو ( قرابة 6.3 مليار جنيه) لصالح هيئة قناة السويس، بغرض تمويل توريد كراكتين وجهاز محاكاة من شركة «IHC الهولندية».ويعمل «دويتشه» فى أكثر من 72 دولة، ويضم قرابة 100 ألف

محمد سالم

دخلت مؤسسة دويتشه بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، حلبة المنافسة على تدبير قرض بنحو 300 مليون يورو ( قرابة 6.3 مليار جنيه) لصالح هيئة قناة السويس، بغرض تمويل توريد كراكتين وجهاز محاكاة من شركة «IHC الهولندية».

ويعمل «دويتشه» فى أكثر من 72 دولة، ويضم قرابة 100 ألف موظف، وبدأ تواجده فى الشرق الأوسط، عبر تدشين مكتب تمثيل فى القاهرة عام 1959.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» ،إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تقود المفاوضات مع المؤسسة التابعة للمصرف الألمانى العريق، وسيتم تدبير التمويل عبر مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وتضم حلبة المنافسة على القرض تحالفا من 5 بنوك محلية، أبرزها « الأهلى ،مصر ،قطر الوطنى» ،ورجحت المصادر فوز عرض المصرف الألمانى لانخفاض سعر الفائدة.

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، قال – فى تصريح لـ«المال» قبل أسابيع – إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ستتولى سداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة %15 من قيمة عقد الكراكتين أى نحو 45 مليون يورو، تستحق خلال 150 يوما من تاريخ التوقيع، لافتا إلى أن الوزارة ستتولى تدبيرها عبر المنح التى تحصل عليها من شركائها الدوليين.

ولفت «مميش» إلى عدم الاستقرار بعد على سيناريوهات تمويل المتبقى من التكلفة.

وقالت المصادر إن عدم التمويل ذاتيا من موارد قناة السويس، يتسق مع المنطق الخاص بالفصل بين ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات، والتى يتم تحويلها بالكامل إلى خزينة الدولة، وبين أى تمويلات لازمة لأعمال التطوير، والتى تُعنى بها الحكومة أيضا، خاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

و يمثل امتلاك الهيئة لكراكتين جديدتين، إضافة قوية فى أعمال التطوير ورفع كفاءة قناة السويس، بما يجعلها قادرة على مجاراة الممرات الملاحية الأخرى، سواء المنافسة أوالبديلة ،حسب بيان الهيئة الصادر مطلع أكتوبر الماضى.

و تعد الكراكتان الأكبر عالميا حاليا، من حيث القدرة الكلية، والتى تبلغ 29190 كيلووات للواحدة، وتتميزان بحفار بقدرة 4800 كيلووات، وهو ما يمّكن الكراكتين من العمل فى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية، ويصل أقصى عمق حفر لهما إلى 35 مترا، مما يغطى احتياجات القناة، والتى يبلغ عمقها 24.5 متر- طبقا لتصريحات سابقة للمهندس محمد الدسوقى، مدير إدارة الكراكات بالهيئة.

ويضم أسطول هيئة القناة 9 كراكات تشمل (5 كراكات ماصة طاردة ذات حفار و3 أخرى ماصة حاملة تسير ذاتيا، وكراكة ماصة ذات حفار قودايس، تبعا للبيان الصحفى الصادر فى أكتوبر.