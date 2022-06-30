«دويتشه بنك» يتوقع سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود بداية 2023

يتوقّع “دويتشه بنك” أن يبلغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود، لكن ليس خلال النصف الثاني من العام الحالي، بل في بداية 2023، بحسب كبير استراتيجي الاستثمار العالمي ديريك ستيفن، تناولت تقرير البنك الألماني الصادر حديثاً حول آفاق أسواق السندات والأسهم والسلع والعملات.

توقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي

وفقاً للتقرير، فإن ضيق أسواق الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، ومتحوّرات كورونا، وإجراءات البنوك المركزية، تفضي لمزيدٍ من عدم اليقين حول التعافي الهش للاقتصاد العالمي، وترفع احتمالات ركود معتدل في الولايات المتحدة، وأكثر حدّةً بدول منطقة اليورو.

عمّا يؤرق محافظي البنوك المركزية أكثر؛ التضخم أم الركود؟ يرى ستيفن أن “كلاهما يقلقان المسؤولين، الذين هم في وضع لا يُحسدون عليه، فهم يركزون على كبح جماح التضخم، وعليهم فعل ذلك، لكن جزءاً من محاربة التضخم ربما يتطلب قبول نمو أبطأ، وهذا الأمر يقلق السوق، حيث انتقلنا بسرعة من مستهدف نمو التضخم (بفعل الانكماش خلال كورونا)، إلى الحديث عن ركود تضخمي، وصولاً لمناقشة مدى حدّة الركود القادم المحتمل”.

يترقّب “دويتشه” تباطؤاً بالنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام، وصولاً إلى ركود معتدل بالنصف الأول من 2023. كما خفّض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2% في 2022 و0.8% للعام المقبل.

السندات

بالنسبة لأسواق الائتمان، التي تعرّضت لضغوط هذا العام، حيث تسببت مخاطر أسعار الفائدة، إلى جانب مخاوف الركود، باتساع فوارق السندات ذات الآجال المختلفة عن مستوياتها المتدنية. يَعتبر البنك أن “التقلّبات الأخيرة لمنحنى العائد تستمر بإثارة هواجس المستثمرين، الذين يتوقعون ضعف النشاط الاقتصادي على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، ما سيؤدي لنوبات متكررة من التقلبات”.

ويوضح ستيفن بأن “الدلالات تشير إلى أننا سنكون أمام سياسة نقدية متشدّدة، وهذا سيعني بعض التباطؤ في النمو، لكننا نرى أيضاً علامات على استقرار نسبي في أسواق السندات، لاسيما الحكومية”.

الأسهم

خفّض “دويتشه” مستهدفاته الخاصة بالأسهم، متوقعاً أن يكون “مؤشر ستاندرد آند بورز 500″ (S&P 500) عند 4200 نقطة في نهاية يونيو 2023، و”مؤشر ستوكس 600″ (STOXX 600) عند 430، و”مؤشر إم إس سي آي” للأسواق الناشئة” (MSCI EM) عند 1060 نقطة.

يلفت ستيفن إلى “تراجع تقييمات الأسهم بشكلٍ كبير، وهذه المشكلة لم تُحلّ بالكامل حتى الآن، لكنها باتت أقلّ وطأةً، بفعل الحركة النشطة في السوق، وتحقيق الشركات لنتائج وأرباح قوية”، أمّا على المدى القريب، “فإننا نتجه إلى موسم أرباح الشركات في الولايات المتحدة، والذي يتضمن الإفصاح عن نظرتها المستقبلية، بما سينعكس على تقييمات أسهم هذه الشركات”، مركّزا على أهمية التوازن في المحفظة، ما بين أسهم القيمة وأسهم النمو لاسيما التكنولوجية منها.