دويتشه بنك: نمو الاقتصاد المصري أقل من المستهدف

قال تقرير حديث صدر عن دويتشة بنك الالماني، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بنهاية عام 2017 سيكون أدنى من مستهدفات الحكومة عند 4% ، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد تمثل عبئا على الأوضاع المالية خاصة مع الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2018.

وقد تدفع معدلات التضخم المرتفعة حاليا البنك المركزي إلى مزيد من التشدد في سياساته خاصة مع استمرار ضعف أداء الجنية المصري، بحسب التقرير.

وتشهد معدلات التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي معدلات قياسية وصلت إلى 32.9% على أساس سنوي بنهاية إبريل الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة القطاعات مع تراجع قيمة العملة المحلية زهاء 100% منذ القرار.

وتوقع “دويتشة” تراجع التضخم لمستوى 20% بنهاية العام 2017، وهي تنبؤات أقل تفاؤلا من التي وضعها صندوق النقد الدولي، لذلك استبعد التقرير قيام المركزي بخفض معدلات الفائدة من المستويات الحالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5% منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضي، بهدف السيطرة على معدلات التضخم لتصل إلى لـ16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويرى التقرير أن الوضع المالي لمصر يواجه عدد من العقبات رغم النمو التدريجي المحقق في الفترة الماضية، ووصول احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ 6 سنوات في مايو الماضي إلى 31.126 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر إبريل.

وفي المقابل تبنى دويتشه بنك نظره إيجابية للاقتصاد المحلي على المدى القصير، بدعم من نمو احتياطي العملة الأجنبية، وتسجيل الناتج المحلي معدل نمو 3.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجع العجز الأولي للموازنة بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ4% في الفترة المماثلة من العام 2015 – 2016 .

وقال التقرير إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2017 – 2018 الذي يفترض أن يخفض العجز الكلي إلى مستوى 9% مقبول من صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى عدد من المخاطر تواجه الاقتصاد تتمثل في عجز مصر عن الالتزام بالبرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي، والسيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في 2018.