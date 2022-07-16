دويتشه بنك: اقتصاد ألمانيا يواجه شبح الركود

حذر الخبراء لدى دويتشه بنك من أن الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، يواجه مخاطر الركود، قائلين إن ألمانيا قد تسجل انكماشا بنسبة 1% خلال العام المقبل.

وأوضح الخبراء الاقتصاديون في دويتشه بنك أنه من المرجح أن يؤدي خفض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، والانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ركود اقتصاد ألمانيا بالنصف الثاني من العام.

وفي الوقت ذاته، أوضح الخبراء لدى البنك الألماني بأن معدل التضخم القياسي في ألمانيا لم يصل إلى ذروته بعد، وأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب الصراع في أوكرانيا رفعت مستويات الإنذار عبر أوروبا وبخاصة داخل ألمانيا بسبب اعتمادها القوي على الغاز الطبيعي الروسي.

وفي الوقت ذاته، قال الخبراء الاقتصاديون لدى دويتشه بنك بأنه يبدو من المنطقي افتراض بأن روسيا ستواصل البحث عن طرق لتعطيل النشاط الاقتصادي في أوروبا وبخاصة ألمانيا بسبب العقوبات الغربية، والدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، وهذا بدوره سيؤثر على الناتج الصناعي الألماني، ويؤدي إلى حالة من الغموض على الصعيد الاقتصادي التي ستدفع اقصاد ألمانيا إلى الركود هذا العام.

وفي وقت سابق، صرح وزير اقتصاد ألمانيا روبرت هابيك بأن ألمانيا لا تستبعد التدخل الأوروبي من أجل تسعير الغاز. وتأتي تصريحات الوزير وسط قلق واسع النطاق من ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا بسبب ظروف العرض وخطط مواصلة الحد من واردات الغاز الروسي.