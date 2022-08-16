«دويتشه بان» تحصل على %2 من إيرادات «القطار السريع» مقابل الإدارة والتشغيل 15 عاما

اتفقت وزارة النقل، مع شركة سكك حديد ألمانيا – دويتشه بان – على تشغيل وإدارة شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة، لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مقابل حصولها على %2 من إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب والبضائع على الشبكة، على أن يتم تحويل %98 من الحصيلة للهيئة القومية للأنفاق المالك للمشروع، بحسب تصريحات مصادر موثوقة.

وقالت المصادر لـ«المال» إن شركة السويدى إليكتريك ستكون شريكا أساسيا للجانب الألمانى فى عملية الإدارة والتشغيل، وستحصل على أتعابها من «دويتشه بان» وفقا لاتفاق يجرى وضع تفاصيله حاليا تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وبالنسبة لصيانة الوحدات المتحركة، كشفت المصادر أن شركة سيمنز العالمية – القائد للتحالف المنفذ للشبكة الكهربائية السريعة- ستقوم بتوريد قطع الغيار والصيانة لفترة 15 عاما من بداية الاستلام، لافتة إلى أن الاتفاق يتضمن عدم تطبيق أى تغير لسعر القطارات التى سيتم توريدها للخط الأول «العلمين- السخنة»، والالتزام بالمتفق عليه عند إبرام العقود الموقعة مطلع سبتمبر 2021.

وتتكون شبكة القطار من 3 خطوط: الأول تم توقيع عقده فى سبتمبر 2021، ويمتد مساره من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح بطول 660 كم، وتصميمات سرعة تشغيلية للقطارات تبلغ 230 كم/ساعة، والإقليمية بسرعة 160 كم/ساعة، وجرارات البضائع 120 كم/ ساعة، وعدد 10 محطات للقطار السريع، و12 محطة إقليمية.

ويمتد الخط الثانى من الشبكة الجديدة، الذى وقعت عقوده بنهاية مايو الماضي، بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى مرورا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والأخير بطول 215 كيلومتراً، ويمر بمحافظات الأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا – دويتشه بان- ، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

ووفقا لبيان المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء التعاون بين وزارة النقل والشركة الألمانية، وتوجيه الرئيس بالبدء الفورى فى التعاقد مع الجانب الألماني، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلى للكوادر البشرية الفنية، بهدف نقل ثقافة العمل الألمانية التى تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، من أجل صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

واستعرض الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع، جهود الوزارة فى بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة السويدى إليكتريك.

وأشار رئيس«دويتش بان» إلى أن الشركة الألمانية ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدا بحجم الإنجازات التنموية التى شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن دويتش بان، تُعد الأكبر فى مجال إدارة وتشغيل خطوط القطارات فى أوروبا، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية فى مجالات السكك الحديدية، ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.