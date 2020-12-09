نقل وملاحة

«دويتشه بان» تتولى إعداد دراسات القطار الكهربائى «غرب بورسعيد- أبو قير»

الفائز به تحالف «الديدى جروب – جاما للإنشاءات»
مدحت إسماعيل 9:48 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 9:48 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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كشف عبد الفتاح الديدي، رئيس مجلس إدارة شركة «الديدى جروب» – الفائزة ضمن تحالف مع «جاما للإنشاءات» بتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى يربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مرورا بدمياط والمنصورة الجديدة- أنه تم إسناد أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات الفنية لشركة «دويتشه بان» القائمة على إدارة وتشغيل سكك حديد ألمانيا.

وأضاف الديدى لـ«المال» أن الشركة الألمانية مقرر أن تنتهى من كل الدراسات فى غضون 6 شهور، ومتوقع أن تصل التكلفة المالية للخط البالغ طوله 250 كيلومترا لنحو 6 مليارات دولار، جزء منها سيكون عبر مؤسسات تمويل خارجية، والباقى ذاتيا.

استهداف نقل 5 ملايين راكب وشحن 6 ملايين حاوية سنوياً من الموانئ

وأوضح أنه مخطط أن ينقل الخط 5 إلى 6 ملايين حاوية بضائع سنوية من وإلى جميع الموانئ المار بها مسار المشروع، إلى جانب نقل 4 إلى 5 ملايين راكب سنويًا، موضحا أن نقل البضائع هو الرهان الأساسى لتحقيق إيرادات مناسبة من الخط مع تحقيق هامش ربح.

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وذكر رئيس شركة الديدى جروب أن الشركة الألمانية ستساعد التحالف فيما بعد فى إدارة التشغيل، فضلا عن أنه تم اختيار الشركة فى الفترة الماضية لتكون المنسق مع جهات التمويل الدولية للحصول على التمويلات اللازمة، رافضا الكشف عن أهم المؤسسات التى يجرى التفاوض معها فى الوقت الحالي.

ووقعت وزارة النقل على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA الذى عقد فى الفترة من 22 – 25 نوفمبر الماضي، عقد إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مرورا بدمياط والمنصورة الجديدة، مع تحالف شركتى «الديدى جروب – جاما للإنشاءات»، بعد مفاوضات تمت مع وزارة النقل.

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وسيتولى التحالف تنفيذ المشروع وتحمل تكلفته بالكامل، وينفذ المشروع بنظام BOT (الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكية الدولة) مع إشراف فنى من جانب هيئة السكة الحديد المالكة لأصل المسار.

واستعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى وقت سابق، أهم المشروعات المطروحة للاستثمار بمجال السكك الحديدية، مؤكداً وجود عدد كبير من المشروعات، منها القطار الكهربائى السريع «العين السخنة- العلمين».

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وأعلن وزير النقل أن عدداً من الشركات أبدت اهتمامها بتنفيذ مشروعات ربط مصر مع الدول الإفريقية، ومن ثم تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط عبر مشروعات طرق برية مثل طريقى «القاهرة- كيب تاون»، و«مصر – تشاد» مرورا بالسودان، بالإضافة لإنشاء خط سكة حديد «أسوان – توشكي» ومده إلى مدينة وادى حلفا بالسودان، وخط «الفردان – بئر العبد – العريش – رفح « مرورا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط «مرسى مطروح – سيوة» ومد خط «مطروح – السلوم» إلى مدينة بنى غازى بليبيا.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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