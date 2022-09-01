«دون علم صاحبها».. ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة وبرفقته 6 آخرين في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة طفل سيارة “ملاكي”، وبرفقته أطفال آخرين في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتبين أن السيارة المشار إليها بحيازة مندوب مبيعات -مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة- والطفل الظاهر بمقطع الفيديو -يبلغ من العمر 10 أعوام، نجل خالة حائز السيارة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة المشار اليها وحائزها والطفل، وبمواجهة حائز السيارة المذكور أقر بقيادة الطفل “نجل خالته” السيارة “بدون علمه”.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وحائزها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.