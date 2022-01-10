دون ظهور أعراض .. اتحاد الكرة يُعلن إصابة جمال علام بفيروس كورونا

كشف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن المسحة الطبية التي أجريت اليوم لرئيس الجبلاية جمال علام، دون ظهور أي أعراض عليه، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع لها جميع عناصر منتخب مصر، وذلك قبل مواجهة نيجيريا، مساء غد الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وينتظر منتخب مصر لحاق الثلاثي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بالبعثة بعد تماثلهم للشفاء.

في سياق متصل، تفقد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بجانب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي؛ ملعب مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.