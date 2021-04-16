دون تحصيل غرامات حتى الآن.. سحب 6641 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

سحبت أكثر من 65 ألف رخصة خلال الأيام الماضية.

سحبت الأجهزة الأمنية 6641 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي.

واكتفت الأجهزة المعنية خلال الفترة الحالية بسحب تراخيص السيارات المخالفة فقط وتوجيهها لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، دون تحصيل غرامات لعدم تركيبه.

كانت الأجهزة الأمنية قد سحبت أكثر من 65 ألف رخصة أخرى بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الأيام الماضية.

ويعد تركيب الملصق الإلكتروني خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتركيب الملصق الإلكتروني أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب الفترة الماضية، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.