لايف

دون تحصيل غرامات حتى الآن.. سحب 6641 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

سحبت أكثر من 65 ألف رخصة خلال الأيام الماضية.
أماني عوض 3:38 م, الجمعة, 16 أبريل 21 3:38 م, الجمعة, 16 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سحبت الأجهزة الأمنية 6641 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي.

واكتفت الأجهزة المعنية خلال الفترة الحالية بسحب تراخيص السيارات المخالفة فقط وتوجيهها لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، دون تحصيل غرامات لعدم تركيبه.

كانت الأجهزة الأمنية قد سحبت أكثر من 65 ألف رخصة أخرى بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضا  «التضامن الاجتماعي» و«التنظيم والإدارة» يتفقان على إنشاء قاعات تدريب لذوي الإعاقة

ويعد تركيب الملصق الإلكتروني خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتركيب الملصق الإلكتروني أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب الفترة الماضية، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

اقرأ أيضا  سحب 6326 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

أنجيلا ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

المال - خاص 3:25 م, الجمعة, 16 أبريل 21

الداخلية ترسل قافلة خدمية وإنسانية لقرى الواحات البحرية بالجيزة (صور)

أماني عوض 3:15 م, الجمعة, 16 أبريل 21

قتلوا «مدمن» لخلاف على السعر.. تفاصيل سقوط عصابة لتجارة الهيروين بطريق الكريمات

أماني عوض 2:56 م, الجمعة, 16 أبريل 21

رئيس فايزر : جرعة ثالثة من لقاح كورونا ستكون ضرورية

المال - خاص 2:48 م, الجمعة, 16 أبريل 21

الأحوال المدنية تواصل إرسال مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي لحالات إنسانية (صور)

أماني عوض 2:19 م, الجمعة, 16 أبريل 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-4-2021 فى مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 16 أبريل 21