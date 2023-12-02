دون تحديد موعد.. الولايات المتحدة تلتزم خلال كوب 28 بإغلاق محطات الفحم

اعلنت إدارة بايدن تعهد الولايات المتحدة بعدم بناء أي محطات جديدة للفحم والتخلص التدريجي من المحطات القائمة، بحسب موقع فوكس نيوز.

صدر التعهد على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ، المعروفة باسم COP28 والتي تعقد في دبي، على الرغم من عدم تحديد موعد لإيقاف المحطات الحالية.

وقال كيري في بيان “سنعمل على تسريع التخلص التدريجي من الفحم في جميع أنحاء العالم وبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر مرونة”.

إغلاق محطات الفحم

“الخطوة الأولى هي التوقف عن تفاقم المشكلة: التوقف عن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم بلا هوادة.”

وقال كيري إن أمريكا تنضم إلى تحالف Powering Past Coal Alliance، وهو اتفاق يضم ما يقرب من 60 دولة وعدت بتسريع التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، باستثناء عدد قليل جدًا من الدول التي تحتجز الكربون وتخزنه.

وقال كيري إن هذا الإجراء يشكل جزءا من خطة أمريكا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

اعتبارًا من أكتوبر، تم تشغيل ما يقل قليلاً عن 20٪ من الكهرباء في الولايات المتحدة عن طريق الفحم، وفقًا لوزارة الطاقة. وكانت كمية الفحم المحروق في الولايات المتحدة العام الماضي أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2008.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس بايدن إن محطات الفحم “في جميع أنحاء أمريكا” سيتم إغلاقها، لتحل محلها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

إغلاق المحطات العاملة

إن التحرك لإغلاق محطات الفحم في الولايات المتحدة جاري بالفعل حيث أن الإعفاءات واللوائح الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة تجعل من الصعب على المشغلين التنافس اقتصاديًا.

ووجد تقرير صادر عن المعهد غير الحزبي لاقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أن 173 محطة للفحم من المقرر إغلاقها بحلول عام 2030 و54 أخرى بحلول عام 2040.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يتم إلغاء تنشيط محطة براندون شورز لتوليد الطاقة بالفحم، الواقعة خارج بالتيمور، في يونيو 2025 كجزء من تسوية بين مشغل المحطة ومجموعة سييرا كلوب البيئية اليسارية. وتبلغ قدرة المحطة 1295 ميجاوات، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من مليون منزل بالطاقة.

ووفقا للمعهد الأمريكي لعلوم الأرض، فإن حرق الفحم ينتج المزيد من انبعاثات الكربون مقارنة بحرق أي وقود آخر غير متجدد. تزيد البصمة الكربونية للفحم عن الغاز الطبيعي بنحو الضعف.

على سبيل المثال، ينتج الفحم حوالي 211 رطلاً من ثاني أكسيد الكربون الحابس للحرارة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة المنتجة، مقارنة بالغاز الطبيعي الذي ينتج حوالي 117 رطلاً والبنزين الذي ينتج حوالي 156 رطلاً، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الصين تتوسع بشكل هائل في الفحم

ويأتي التزام الولايات المتحدة على الرغم من إطلاق الصين العنان لتوسع هائل في توليد الطاقة بالفحم العام الماضي.

وتمثل الصين بالفعل حوالي 27% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لمجموعة روديوم، وهي شركة أبحاث مستقلة. إن ناتج البلاد من الانبعاثات يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي الولايات المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم.

علاوة على ذلك، قام المندوبون العالميون المتوجهون إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الأسبوع الماضي بتعميم رسالة تدعو الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى الحظر الفوري لمشاريع البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي.