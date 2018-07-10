«دونج فينج» تتجه للتصدير من مصر إلى الشرق اﻷوسط وأفريقيا

- كارلوس شو مدير مبيعات الشركة العالمية لـ«المال»: بدء إنتاج الشواحن الكهربائية وتدشين المحطات محلياً اﻷسبوع الحالى أحمد عوض قال كارلوس شو، مدير مبيعات مجموعة دونج فينج العالمية، إنها ستضع مصر كقاعدة استراتيجية لتصدير سيارات «DFM» و«DFLZ» لمنطقة الش

– كارلوس شو مدير مبيعات الشركة العالمية لـ«المال»:

بدء إنتاج الشواحن الكهربائية وتدشين المحطات محلياً اﻷسبوع الحالى أحمد عوض



قال كارلوس شو، مدير مبيعات مجموعة دونج فينج العالمية، إنها ستضع مصر كقاعدة استراتيجية لتصدير سيارات «DFM» و«DFLZ» لمنطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا، وذلك بعد اتجاه العديد من الشركات الصينية للاستثمار فى قطاع السيارات والمكونات.

وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن المجموعة قررت طرح الفئات الكهربائية بالسوق المحلية للوقوف على مدى إقبال المستهلكين على تلك الفئة، موضحاً أن «دونج فينج» تستعد لتسويق طرازاتها الكهربائية، وتأهيل البنية التحتية من محطات الشحن بمختلف المناطق.

وتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية نمو بطيئًا فى المبيعات بالسوق المحلية، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعارها بنسبة %100 مقارنة بالشرائح المماثلة التى تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مازالت ضعيفة، ورجح أن تساهم زيادات الوقود فى تغيير القرارات الشرائية تجاه السيارات الكهربائية.

وكشف عن أن «دونج فينج» تستهدف تخفيض أسعار طرازات «DFM» العاملة بالبنزين، بهدف رفع قدرتها التنافسية من خلال التصنيع المحلى، كما تستهدف الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv.

وكانت شركة درشال للصناعة قد وقعت مؤخراً عقد تصنيع سيارات «DFM» و»DFLZ الكهربائية» على خطوط إنتاج مصانع الهندسية للسيارات، باستثمارات 100 مليون جنيه، بنسبة مكون محلى 70 خلال 5 سنوات.

وأكد حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال، وكلاء سيارات «DFM» و»DFLZ»، أن شركته أعدت خطة تسير فى اتجاه تصنيع 3 آلاف سيارة خلال 2019، بحصة سوقية تتراوح بين 2 و%3، على أن تصل الطاقة الانتاجية إلى 10 آلاف سيارة بنهاية 2023، بنسب مكون محلى تصل إلى %70.

وأشار إلى أن المجموعة العالمية اعتمدت استراتيجية بالتعاون مع «درشال للصناعة» لبدء تصنيع طرازاتها، والشواحن الكهربائية على خطوط إنتاج مصانع «الهندسية للسيارات» اﻷسبوع المقبل، موضحا أن شركته أجرت المرحلة التجريبية لخطوط الانتاج بحضور الوفد الصينى من دونج فينج العالمية، خلال اﻷسبوع الماضى.

وقال إن شركته ستبدأ فى تدشين المحطات الكهربائية بإجمالى وحدتين كمرحلة أولى فى نطاق محافظة القاهرة، خلال اﻷسبوع الحالى، يعقب ذلك استكمال خطة تأهيل المحطات المرتقب تدشينها بالمناطق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن شركته تعتزم المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» المرتقب انطلاقه فى سبتمبر المقبل، عبر طرح طرازين «x5»و»m5 الكهربائية»، موضحا أن اﻷولى « DFS X5» تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدامات suv، مدعومة بمحرك رباعى اﻷسطوانات سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 160 حصاناً، فيما تنتمى السيارة «m5» الكهربائية لفئة «الفان»، سعة 8 ركاب، المدعومة بمحرك قوة 40Hp، بعزم أقصى للدوران 80 نيوتن متر، لتعطى سرعة قصوى 120 كيلو / ساعة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع الجانب الصينى لطرح طرازات «SX6» محليا مطلع 2019، التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر، ليعطى قوة 121 حصانا، بعزم أقصى للدوران 151 نيوتن متر.

يذكر أن شركة دونج فينج كانت قد تمكنت من بيع 222 ألف و927 سيارة على الساحة العالمية، خلال الخمسة أشهر اﻷولى من العام الحالى.

