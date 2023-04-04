دونالد ترامب يسلم نفسه إلى محكمة أمريكية وسط انتشار أمني واسع

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، وسط احتشاد مناصريه في حديقة “كوليكت بوند بارك” أمام مقر المحكمة الجنائية العليا لمانهاتن وسط انتشار أمني واسع.

وأظهرت مقاطع مصورة دخول ترمب إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، فيما قالت شبكة “سي إن إن” إن الرئيس السابق أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

دونالد ترامب يطلب “صورة جنائية”

ترامب طلب أن يتم التقاط صورة جنائية له خلال اعتقاله.

ويستعد ترمب ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو “سنندم على اليوم الذي مثل فيه ترمب أمام المحكمة طويلاً”. فيما أكد محاميه مجدداً أن موكله سيرفض الاتهامات وسيطالب بنقل المحاكمة.

في حين أشار رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى أن أي قرار بحظر النشر في قضية ترمب غير دستوري.

اهتمام إعلامي كبير

واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي عند الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,15 ت غ) ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الاثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

تداعيات سياسية

ويثير هذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، مخاوف أمنية، إذ يخطط أنصار ترمب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

كذلك من المتوقع أن يغادر ترمب الذي يؤكد براءته ويقول إنه ضحية “حملة شعواء”، البرج الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء.

ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سربت إلى الإعلام.

وستوجه إليه حوالي 30 تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة، بحسب “ياهو نيوز” مساء الاثنين نقلا عن مصدر لم تسمه.

وأثار المقال غضب ترمب الذي اتهم المدعي العام في مانهاتن ألفن براغ المكلف بالملف بأنه “سرب بطريقة غير قانونية” معلومات حول التهم.