زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا أبدًا لو كان لا يزال في البيت الأبيض، حسبما أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره في ميتشيجان أمس السبت، إنه فوجئ بهجوم الكرملين على أوكرانيا، واعترف بأنه يعتقد أن بوتين كان يتفاوض للتو على “صفقة كبيرة”.

وأوضح ترامب: “اعتقدت أنه (بوتين) كان يتفاوض، كان لديه 150 ألف جندي على الحدود، واعتقدت أنه سيحقق الكثير”.

وأصر ترامب على أن موسكو مضت قدما في غزوها غير المبرر لجارتها بسبب الطريقة التي غادرت بها القوات الأمريكية أفغانستان في أغسطس الماضي.

وتابع: “لم يكن هذا الغزو لأوكرانيا ليحدث أبدًا لو كنت في البيت الأبيض، ولم يكن ليحدث أبدًا”.

وواصل ترامب حديثه قائلا: “كنت أعرف بوتين جيدًا ، وأنت تعلم أنهم يقولون” حسنًا ، إنه يعرف بوتين “.

وتابع: “هذا شيء جيد ، شيء جيد، وليس شيئًا سيئًا، أنا أعرف كيم يونج أون، وأنا أعرف الرئيس شي من الصين”.

من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي السابق إن طالبان لديها الآن ما قيمته 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية التي تُركت في الرحيل السريع من البلاد ، واقترح أن على أمريكا “ربما تدخل وتستعيدها”.

ثم سخر ترامب من جو بايدن بسبب “تدهوره العقلي والجسدي” وسط صيحات الاستحسان من مؤيديه.

وفي هذا الصدد ذكر ترامب: “لا أعتقد أننا قضينا وقتًا في بلدنا نشعر فيه بالإحباط الشديد والاكتئاب، نحن نعيش في أخطر فترة في حياتنا ولدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يجري، وماذا يفعل، وما يقوله أو أين هو، بخلاف أنه يقوم بعمل ممتاز “.

وأضاف: “ربما لا يوجد شيء يمكننا القيام به لمنع تدهور جو بايدن العقلي والجسدي، ولكن بتصويتك في نوفمبر، يمكننا وقف تدهور بلدنا وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

كما تطرق ترامب أيضا إلى الحديث عن منجزات الطاقة في عهده، قائلا إن بلاده حققت استقلالًا بمجال الطاقة في عهده.

وأفاد: ” منذ عام ونصف، يبدو أن الأمر منذ وقت طويل جدًا، كان سعر الجالون 1.8 دولار، لقد أخبرتكم، إذا لم تختاروني، فسوف تدفعون 7-8 دولارات”، مشددًا على أن الانتخابات “سُرقت” منه، وأتم ترامب: “باستثناء كل ذلك، يقوم بايدن بعمل رائع”.