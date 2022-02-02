«دومينار» ترصد 250 مليون جنيه لإنشاء «ثرى سكوير» العاصمة

تستعد شركة «دومينار» للتطوير العقارى لإنشاء أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع «ثرى سكوير بيزنس تاور»، وتخطط لاستثمار ما يفوق 250 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية المتوقع بدأها خلال أسابيع قليلة.

وقال شريف خطاب الرئيس التنفيذى للشركة، إنها وقعت عقود تعاون فى المشروع مع عدة شركات محلية وأجنبية، منها مكتب «YBA» للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجى كاستشارى عام للمشروع وشركة (Enova) العالمية لتتولى إدارة المشروع .

وأكد لـ«المال» أن «ثرى سكوير بيزنس تاور» هو أول استثمار للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد سنوات من العمل فى منطقة القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 5100 متر بالحى المالى بجوار البنك المركزى، وعلى شارع الوزارات مباشرة وهو عبارة عن مبنى إدارى متعدد الاستخدامات ويحتوى على 2 طابق جراج ودور أرضى و7 أدوار متكررة ويتكون من 3 مبانى منفصلة متصلة.

خطاب: 800 مليون المبيعات المستهدفة و«YBA» الاستشارى العام

ولفت إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع ستفوق 500 مليون جنيه فيما تطمح لأن تصل المبيعات نحو 800 مليون جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح المشروع فعليا للبيع.

وأضاف أن «دومينار» تمتلك سابقة أعمال قوية وخبرة تصل لقرابة 30 عاما، وتأسست منذ عام 1991 ونفذت العديد من المشروعات الناجحة بالسوق المصرية، وسبق ونفذت عمارات الميريلاند، و15 برجا فى مصر الجديدة والمعادى، علاوة على عدد من مشروعات الفيلات بالقاهرة الجديدة بمناطق التسعين الشمالى والنرجس وجنوب الأكاديمية.

وأوضح أن الشركة اتجهت للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة لأنه مشروع واعد ووصل للعالمية بشهادة المؤسسات الدولية، ونجحت مصر فى تحقيق إنجاز حقيقى بمشروعات العاصمة الإدارية وهو ما تحقق على أرض الواقع يعد إنجاز كبير وتم خلال فترة وجيزة.

وأكد إصرار الشركة للتعاقد مع كبرى الشركات الاستشارية محليا ودوليا للاستفادة من خبراتها وطرح منتج عقارى أكثر تميزا ويتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، وهو ما تحقق بالفعل بالتعاون مع مكتب «YBA» للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجى كاستشارى عام للمشروع وشركة (Enova) العالمية لتتولى إدارة المشروع.

وأشار إلى أن الشركة طرقت أبواب الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة بفكر جديد وغير تقليدى يتواكب مع توجه الدولة للتوسع العمرانى وتدشين مدن الجيل الرابع الذكية.

فيما أكد المهندس ياسر البلتاجى رئيس مجلس إدارة مكتب «YBA» للاستشارات الهندسية أن التعاون بين الجانبين يستهدف تنفيذ المشروع وفقا لأعلى مستويات الجودة فى التصميمات والإنشاءات، وتقديم منتج عقارى غير تقليدى وقادر على مواجهة المنافسة الشرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستغلال إشراف المكتب على 24 مشروعا متنوعا ما بين السكنى والمتنوع فى العاصمة الإدارية.

وتابع إن «YBA» للاستشارات الهندسية نجحت فى تنفيذ والإدارة أكثر من 1200 مشروع على مدار 25 عامًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية فى مصر والشرق الأوسط وأوروبا.