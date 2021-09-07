«دومتي» توقع عقد توريد خطي إنتاج جديدين مع شركة أمريكية بقيمة 2.5 مليون يورو

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عن توقيع عقد توريد خطي إنتاج جديدين مع شركة AMF الأمريكية، بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليون يورو.

وقالت “دومتي” فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن هذا التعاقد يختص بتوريد معدات الخط الربع للمخبوزات، والخط الأول لانتاج الكرواسون.

وتوقع محمد الدماطى، العضو المنتدب للشركة، تشغيل الخطوط الجديدة بمنتصف العام القادم، كما توقع الوصول إلى اتفاق قريب مع شركة تتراباك للتوسع فى طاقة انتاج مصنع العصائر.

وقال الدماطى، إن شركته نجحت فى تجاوز الظروف الصعبة التى مرت بالسوق خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث تعمل خطوط المخبوزات الثلاثة بطاقة تصل إلى 90% متوقعًا اكتمالها مع بداية الموسم الدراسى.

دومتي : AMF الأمريكية وردت خط إنتاج سابق بقيمة 50 مليون جنيه

محمد الدماطي العضو المنتدب لشركة «دومتي»

وبدأت الشركة تشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الأخير من 2020، وجرى التعاقد على هذا الخط في أغسطس 2019 مع نفس الشركة الأمريكية تكلفة مالية بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.

كما تعاقدت في 15 نوفمبر الماضي على شراء خط تعبئة لمنتجات الألبان تتراباك المتخصصة فى التعبئة والتغليف بقيمة نصف مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التعاقد يأتى فى إطار خطة للتحول إلى كيان ينتج كل أنواع الأغذية والمشروبات.

وخططت الشركة وقتها للبدء في إنتاج وبيع اللبن من منتصف الربع الأول من 2021، على أن تتم التعبئة فى عبوات كرتون من شركة تتراباك.

وأبرمت “دومتى”، فى أبريل الماضى، عقدًا جديدًا لتعبئة عصير رانى، فى إطار خطة إستراتيجية لتنويع مصادر إيراداتها.

وقالت فى إفصاح، للبورصة آنذاك (22 أبريل الماضى)، إن العقد يؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع العصائر بنسبة 7% تقريبًا.

ومن المقرر أن تتولى دومتى مسئولية تعبئة وتوريد عبوات رانى 235 مل التتراباك، وفقًا للتعاقد الموقَّع مع شركة رانى للعصائر.

وقال محمد الدماطى، آنذاك، إن التعاقد الجديد يأتي فى إطار إستراتيجية لتنويع مصادر إيراداتها تحسبًا لآثار جائحة كورونا وتباطؤ مبيعات العصير بسبب انخفاض الطلب في ضوء غلق المدارس وإجراءات الحظر الصحى.

توقيع اتفاقية شراكة مع فريزلاند الهولندية رابع أكبر شركة ألبان عالميًا

وتعتبر دومتى المؤسسة عام 1989، من كبرى الشركات المنتجة للجبن فى مصر،ويبلغ إجمالى مبيعاتها الحالى أكثر من 100 مليون يورو، وفقا لإفصاح سابق.

وأفصحت الشركة فى مارس الماضى عن توقيع اتفاقية الشراكة مع “فريزلاند كامبينا الهولندية” رابع أكبر شركة ألبان على مستوى العالم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (17 مارس)، إن هذه الشراكة تختص بإنشاء كيان مشترك لبيع وتصدير الجبن إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق والأوسط.

ومن المقرر أن تستحوذ شركة دومتي على 49% من أسهم الكيان الجديد الذى سيؤسس فى مصر، بينما ستستحوذ شركة Friesland Campina على 51% من الأسهم.

وقال محمد الدماطي، نائب الرئيس التنفيذى فى دومتى آنذاك ، إن منتجات شركته تتناسب مع الأسواق الأفريقية وستتمكن من الانتشار والتوسع من خلال هذه الشراكة.

ويتوزع هيكل ملكية دومتى، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كذلك تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، كما تستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.85% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولهم على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع طفيف فى صافى أرباحها إلى 157.9 مليون جنيه خلال 2020 مقابل صافى أرباح قدرها 156.1 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 2.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

بينما كشفت نتائج أعمال أحدث تراجع مبيعاتها إلى 634 مليون جنيه الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بمبيعات قدرها 744.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى (2 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 56.5 مليون جنيه (20 قرش للسهم) عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020.