«دومتي» توافق لـ «Expedition Investment» بالفحص تمهيدا لصفقة الاستحواذ

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتي، على قيام شركة Expedition Investment بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة تهميداً لاستكمال صفقة الاستحواذ على حصة الاغلبية.

يُذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت– الأحد- أن شركة Expedition Investment أخطرتها بنيتها فى تقديم عرض شراء غير ملزم على %90 من أسهم “دومتى”، بسعر مبدئى 5 جنيهات للسهم.

وقالت دومتي، في افصاح للبورصة، اليوم الثلاثاء أن قرار الموافقة على الفحص قد جاء في ضوء اعتزام شركة Expedition Investment، التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من الأسهم.

وأكدت “دومتي” أن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب سيكونا ضمن التحالف مقدم العرض مما سيترتب عليه ارتفاع حصتهما بالشركة في حالة نجاح العرض.

ووفقًا لآخر إفصاح سنوى لشركة «دومتى»، بتاريخ 31 ديسمبر 2021، فإن يحى بن لادن يمتلك %15.6 من أسهمها، بجانب شركة TREVI Holding -المملوكة لـ«آل الدماطى»- بنسبة %11.53 مع حصة لرئيس الشركة عمر محمد عبدالحميد الدماطى تقدر بنحو %9.19 وزينب محمد عبدالحميد شاهين بنسبة تبلغ %7.2 وحصة لصندوق استثمار NAS5 Russell بنحو %7.2.

وتقدر نسبة التداول الحر بشركة دومتى بحوالى %43.3 وفقًا لنموذج الإفصاح السنوي، ويبلغ رأسمالها المدفوع 56.5 مليون جنيه موزعا على 282.6 مليون سهم.