دومتي تستهدف التوسع أفريقيًا في مبيعات الجبنة البيضاء

نائب رئيس الشركة: نمو صادرات العصائر إلى 450 ألف دولار خلال 3 أشهرمصطفى طلعتأكد محمد عمر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" أن قطاع التصدير بالشركة يركز على التوسع في مبيعات الجبنة البيضاء في الأسواق الأفريقية مع بداية العام الجديد.جاء ذلك في تعليق للدم

نائب رئيس الشركة: نمو صادرات العصائر إلى 450 ألف دولار خلال 3 أشهر





مصطفى طلعت

أكد محمد عمر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” أن قطاع التصدير بالشركة يركز على التوسع في مبيعات الجبنة البيضاء في الأسواق الأفريقية مع بداية العام الجديد.

جاء ذلك في تعليق للدماطي على نتائج الأعمال غير المدققة للشركة عن الربع الأخير من 2017، في 3 شهور، والتي كشفت تحول الشركة إلى الربحية بقيمة 30 مليون جنيه مقابل خسائر 29 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن مبيعات التصدير للعصائر ارتفعت إلى 450 ألف دولار مقابل 250 الف دولار الربع المماثل من 2016، موضحاً أن الشركة تنوي طرح المخبوزات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى اللبن المحلي وذلك لتعزيز رقم الأعمال وتطوير الربحية.

ولفت “الدماطي” إلى أن الشركة تهدف إلى استكمال تطوير معدلات الربحية من خلال الاعتماد على المنتجات الاكثر ربحا مع تحسن أسعار المواد الخام وانتظار تحسن الفائدة وسعر الصرف.