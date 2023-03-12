دومتي تدعو المساهمين لمناقشة توزيع أرباح نقدية بقيمة 141 مليون جنيه

دعت شركة

الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 141.3 مليون جنيه بواقع 0.5 جنيه للسهم عن نتائج أعمال 2022.

ووجهت الدعوة لمساهمين دومتي لحضور الاجتماع في 5 أبريل المقبل، لمناقشة هذا البند إضافة إلى بنود أخرى، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث

للشركة،رتفاع مبيعاتها إلى 5.2 مليار جنيه خلال العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت قوائم دومتي المجمعة المرسلة للبورصة 5 مارس الجاري، ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 3.9 مليار جنيه خلال 2022، مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

كما أظهرت النتائج تضاعف الربح المجمع إلى 265.7 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل صافى أرباح قدرها 72.4 مليون جنيه خلال عام 2021.

فيما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافي الربح إلى 263.2 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 57.2 مليون جنيه خلال عام 2021.

دومتي : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.76 جنيه حتى ديسمبر

شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»

وارتفع

من الأرباح إلى 0.76 جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنصيب أرباح بلغ 0.209 جنيه خلال العام المالي الماضي 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 162 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بصافي ربح بلغ 20 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت

مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر يونيو 2022 مقارنة بمبيعات بلغت 2.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقًا لنتائج مرسلة للبورصة سابقًا.

وكشتف نتائج أعمال أسبق تحول الشركة للربحية بقيمة 111 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 32.55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 2.27 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022 مقارنة بمبيعات بلغت 1.32 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقًا لنتائج مرسلة للبورصة سابقًا.