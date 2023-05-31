«دومتي» تحقق 200% نموًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الحالي 2023.

وحققت شركة دومتي، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 200%، خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 151.35 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 50.37 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعى إجمالي مبيعات دومتي، بنحو طبقا للقوائم المالية المجمعة 55.4% خلال 3 شهور، لتسجل 1.74 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة دومتي تحقيق 151.65 مليون جنيه صافي ربح خلال الربع الأول من 2023، مقابل 50.17 مليون جنيه الربع الأول من عام 2022.