«دومتي» : تحالف «Expedition» تقدم بعرض استحواذ رسمى على 90% من الأسهم

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تقدم تحالف مستثمرى شركة Expedition Investment بعرض استحواذ رسمى لدى الرقابة المالية يستهدف الاستحواذ على نسبة مكملة لـ 90% من الأسهم.

وأكدت هيئة الرقابة المالية تلقيها عرض الاستحواذ على دومتي (الساعة 1.30 ظهرا)، وجارٍ دراسته وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد .

وتقدمت شركة Expedition بعرض شراء مبدئى للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية بسعر 5 جنيهات للسهم منذ 3 أبريل الماضى مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة .

يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتي.

هيكل ملكية دومتي وخريطة العائلات المساهمة حتى أبريل الماضى

ويتوزع هيكل ملكية دومتى، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كذلك تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، كما تستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.28% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولهم على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 14 أبريل الماضى.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى «دومتى»، من خلال حصتها فى Expedition Investment التى تُخطط للاستحواذ على %90 الأسهم.

وقال محمد الدماطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى تصريح لاحق، إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل وتسعى لزيادة ملكيتها .

الملتقى العربي للاستثمارت تنضم إلى تحالف Expedition بمبلغ 50 مليون جنيه

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وأعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في ” Expedition ” عبر توقيع اتفاقية اكتتاب بمبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت الملتقى العربي إفصاح مرسل للبورصة (16 يونيو) إن هذا المبلغ سيتم ضخه مقابل تخصيص نسبة من الأسهم لصالحها لم يجر تحديدها بعد.

وأشارت إلى أن دخولها فى هذا التحالف يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لدومتي تحولها للربحية بقيمة 50.37 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة 1.12 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بمبيعات بلغت 647 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 ،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مؤخرا.