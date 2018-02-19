دومتي تتوقع إجمالي هوامش ربحية 27% في 2018

منى عبدالباري: أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم دومتي عند 11.7 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي بدعم من التحسن المستقبلي لعمليات الشركة. وقال في تقرير بحثي اليوم، استند فيه على مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة، إن دومتي تتوقع مجمل هوامش ربح يتراوح بين 26-27%، وصافي ه



منى عبدالباري:



أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم دومتي عند 11.7 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي بدعم من التحسن المستقبلي لعمليات الشركة.

وقال في تقرير بحثي اليوم، استند فيه على مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة، إن دومتي تتوقع مجمل هوامش ربح يتراوح بين 26-27%، وصافي هوامش 9%، وذلك بحلول نهاية 2018 أو بداية 2019، بناء على توقعات خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وتتوقع الشركة أن يصل مجمل هوامش الربع الأول 2018 إلى 23%، مقارنة مع 22.3% في الربع الرابع 2017، وذلك بدعم من تحسن أسعار المواد الخام، وتحسن مصادر الإيرادات إلى حد ما.

ويتداول سهم دومتي حاليا عند مستويات 10.7 جنيه، وحقق السهم ارتفاعا بنهاية جلسة اليوم بنحو 7%، مغلقا عند مستوى 10.75 جنيه، بإجمالي تداولات 7.5 مليون جنيه.

وبنهاية الربع الرابع من العام الماضي، سجلت إيرادات دومتي 615 مليون جنيه، وصافي أرباحها 30.6 مليون جنيه، مع عودة مبيعات الشركة لمعدلاتها السابقة في ضوء تعافي القوى الشرائية للمستهلكين، و اتباع الشركة استراتيجية تسويقية قوية للترويج لمنتجاتها .

