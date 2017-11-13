دومتى والواد تستثمران 30 مليون دولار فى صناعة الزيتون

سمر السيد تخطط شركتا «دومتى» للصناعات الغذائية المصرية و«معاصر الواد» التونسية، لضخ استثمارات مشتركة لصناعة وتعليب زيت الزيتون وتصديره ، على مساحة 13 ألف فدان، على أراضى مشروع 1.5 مليون فدان بتكلفة استثمارية تدور حول 25 - 30 مليون دولار. وقال عبد السلام الواد، مدير عا

سمر السيد

تخطط شركتا «دومتى» للصناعات الغذائية المصرية و«معاصر الواد» التونسية، لضخ استثمارات مشتركة لصناعة وتعليب زيت الزيتون وتصديره ، على مساحة 13 ألف فدان، على أراضى مشروع 1.5 مليون فدان بتكلفة استثمارية تدور حول 25 – 30 مليون دولار.

وقال عبد السلام الواد، مدير عام شركة معاصر الواد، إن شركته وقعت على التعاقد الخاص بالاستثمار للحصول على 10 آلاف فدان مع شركة الريف المصرى بمجلس الوزراء أمس، فى حين توفر «دومتى» الـ 3 آلاف فدان الأخرى.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، بمناسبة زيادة وفد أعمال تونسى ، يضم 18 شركة عاملة بمجالات صناعية مختلفة .

وأشار «الواد» إلى أن المشروع سيبدأ الإنتاج بعد خمس سنوات، خاصةً وأن الإنتاج فى المراحل الأولى يكون محدودا جداً و غير قابل للتسويق ، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوى إلى 2400 طن، على أن يتم توجيهه للتصدير، وفى حالة وجود طلبات محلية سيتم توفيرها.

يذكر أن حجم الاستثمارات التونسية فى مصر، سجل بنهاية عام 2014 حوالى 36 مليون دولار، تشمل الخدمات البترولية والسياحة والإنشاءات والمجالات الهندسية والبرمجيات والصناعات الغذائية، واستصلاح الأراضى الصحراوية وقطع غيار السيارات والصناعات الخفيفة، ومزارع المواشى والدواجن.

وتبلغ الاستثمارات المصرية فى تونس 2.2 مليون دولار، ممثلة فى المجالات الإنشائية والغاز الصناعى والطبى والأثاث والأجهزة الكهربائية.