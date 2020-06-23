«دومتى» تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام

تستهدف شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية عام2020 بزيادة عن العام الماضى الذى سجلت خلاله 2.66 مليار برغم الظروف الحالية للعرض والطلب بسبب فيروس كورونا.

وقال أحمد القطان، العضو المنتدب للقطاع التجارى بالشركة، إنها نجحت فى استعادة النسبة التى كانت مفقودة من حصتها السوقية بنشاط الجبنة والبالغة %2 خلال الربع الأول من العام الحالى مدعومة بزيادة الطلب خلال شهر مارس وسحب كميات كبيرة من التجار والمحال نتيجة ظروف الحظر المنزلي.

وأظهرت نتائج أعمال «دومتي» عن الربع الأول من العام الحالى تحقيق مبيعات بقيمة 744.8 مليون جنيه مقابل 654.8 مليون للفترة نفسها من 2019، وتحقيق صافى أرباح بقيمة 32.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح قدرها 28.8 مليون.

وأشار «القطان» – فى تصريحات لـ«المال»- إلى أن شركته نجحت فى تحقيق مبيعات خلال الربع الأول من 2020 هى الأعلى فى تاريخها من حيث القيمة بفضل تعظيم حصتها فى سوق العصير الذى حقق نموا بمعدل %5 برغم الهبوط الذى سجله القطاع على مستوى الجمهورية بنفس النسبة لتصل الحصة السوقية للشركة فى القاهرة – وفقاً له – فى الوقت الحالى إلى %8 والثالث على مستوى الجمهورية.

وقال إن شركته تمكنت من الوصول إلى الطاقة القصوى لخطى إنتاج المخبوزات والبالغة 700 ألف قطعة، خاصة أثناء فترة الدارسة مطلع العام، مشيراً إلى أنه تقرر تأجيل إنتاج الخط الثالث الجديد إلى الربع الثالث بدلا من الربع الحالى لحين بدء العام الدارسى الجديد.

وأوضح أن استثمارات الخط الثالث للمخبوزات تبلغ نحو 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه فى حاجة إلى بعض الخبراء والفنيين لتركيبه وتشغيله لكن الظروف الحالية تحول دون قدومهم .

وأضاف أن شركته طرحت نهاية مارس الماضى الخبز «الفينو» والذى شهد رد فعل جيد من السوق.

وأشار إلى أن إنتاج الخبز الفينو سيعوض هدوء مبيعات الساندوتش نسبيا نتيجة إغلاق المدارس، متوقعا تحسن قطاع المخبوزات خلال الربع الحالي.

وأكد أن الشركة نجحت فى إتباع استراتيجية التحول من كيان متخصص فى إنتاج الأجبان فقط إلى شركة صناعات غذائية متكاملة بعد طرح المخبوزات والعيش والعصير وبالتالى أصبح لديها القدرة على امتصاص صدمات العرض والطلب.

وأكد أن خطة الشركة تركز على استمرار النمو فى سوق الجبنة والتركيز على استكمال الطاقة القصوى فى قطاع المخبوزات والتوسع فى قطاع العصير مستفيدة من عقد إنتاج وتعبئة عصير «راني» بمصانع الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بخطوات استباقية تمثلت فى زيادة المخزون من المواد الخام والتعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن هناك بعض الجوانب الإيجابية التى حالفت الشركة خلال الفترة الأخيرة أبرزها انخفاض أسعار الخامات الرئيسية مثل اللبن البودرة والزيوت، فضلا عن تراجع أسعار الفائدة بواقع %3.