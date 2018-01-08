دومتى تؤسس فرعا لها فى روندا

رجب عز الدين: قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" إنها مستمرة فى استثماراتها الخارجية، مشيرة إلى أنها بدأت فى إجراءات تأسيس فرع لها فى روندا . جاء ذلك فى بيان اليوم الإثنين، للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت…

رجب عز الدين:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى” إنها مستمرة فى استثماراتها الخارجية، مشيرة إلى أنها بدأت فى إجراءات تأسيس فرع لها فى روندا .

جاء ذلك فى بيان اليوم الإثنين، للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان” دومتى تجمد توسعاتها محليا وخارجيا “.

وأضافت الشركة أنها ستبدأ فى إنتاج المخبوزات فى نهاية الربع الأول من 2018، و تدرس إصدار منتجات جديدة مثل اللبن المحلى خلال العام نفسه أيضا .

وتراجعت أرباح «دومتى» خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح خلال الفترة المماثلة من 2016، بلغت 54.8 مليون جنيه، فى حين ارتفعت المبيعات لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة.

و أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة ، مقارنة بـ 965.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، و ارتفعت القيمة البيعية والتسويقية لتصل إلى 212 مليون جنيه، مقارنة بـ 168 مليونا خلال 2016.

و تعمل «دومتى» فى مجال تصنيع منتجات اﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين يحيى بن لادن، بنسبة 15.6%، وتريفى هولدينج بـ 11.5%، و9.19 % لعمر الدماطى.



