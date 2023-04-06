دول فى أمريكا اللاتينية تعلن خطة موحدة لمكافحة التضخم

أعلن قادة 11 دولة في أمريكا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينهم لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال لوبيز أوبرادور إن الهدف من الخطة تأمين “المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل” لعامة الناس من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية، مضيفا أن الأولوية هي لخفض “تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا”، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر جرينادين.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة الزيادات في الأسعار مؤخرا في بعض الدول مثل المكسيك، إلا أن لوبيز أوبرادور حذر من أن التضخم لا يزال يشكل “تهديدا”.

واتفق القادة على إنشاء مجموعة عمل مكونة من ممثلين حكوميين من كل دولة لتحديد مجالات التعاون، لا سيما في قطاع الأسمدة.

ودعا لوبيز أوبرادور قادة الدول الـ11 إلى قمة يومي 6 و7 مايو في منتجع كانكون المكسيكي للتوسع في مناقشة الخطة.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعاني مثل بقية مناطق العالم من ارتفاع التضخم، حيث سجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14,8% عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغ في الأرجنتين 95% في أعلى معدل منذ أكثر من 30 عاما.