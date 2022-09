دول خليجية تطالب «نتفليكس» بحذف محتوى ينتهك القيم الإسلامية

طالبت دول خليجية منصة «نتفليكس» بإزالة المحتوى الذي “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية”، حسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وحذرت جهات رقابية سعودية وخليجية في بيان من أن بعض المواد، ومن بينها محتوى موجه للأطفال، يتعارض مع القواعد التنظيمية المعمول بها.

ولم يوضح البيان أية تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، واكتفى بالقول إن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وعرض التلفزيون السعودي الرسمي مقاطع غير واضحة من مسلسل الرسوم المتحركة “Jurassic World: Camp Cretaceous”، حيث تظهر فيها فتاتان في سن المراهقة تقبلان بعضهما.

قناة سعودية: منصة نتفليكس غطاء سينمائي لرسائل غير أخلاقية

كما عرضت لقطات من الفيلم الفرنسي المثير للجدل Cuties في تقرير قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إلى جانب تعليق يتهم منصة نتفليكس بأنها “غطاء سينمائي لرسائل غير أخلاقية تهدد التنشئة الصحية للأطفال”.

وجاء في بيان نشرته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي طالبت منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وجاء في البيان أنه “لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون”.

وأضاف أن هذا المحتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وبناءً عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيها الموجهة للأطفال والالتزام بالأنظمة.”

وحذر البيان من أن الجهات المعنية “ستتابع الامتثال للتوجيهات” (من جانب المنصة)، و”في حالة استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولم تعرض دور السينما في السعودية في أبريل الماضي فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness بعد أن رفضت ديزني طلبا من السلطات السعودية بحذف “إشارات لمجتمع الميم”.

وبحسب ما ورد تم حظر فيلم الرسوم المتحركة Lightyear، الذي ظهرت فيه قبلة بين شخصيتين مثليتين، في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة في يونيو.

كما اتهمت السلطات السعودية موقع يوتيوب الشهر الماضي بالسماح “بإعلانات غير لائقة” تنتهك القيم الإسلامية.