دول جديدة تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت الخطوط الجوية لتركمنستان تعليق رحلاتها إلى الصين، اليوم السبت، بعد تفشي فيروس كورونا لتنضم بذلك إلى شركات طيران أخرى اتخذت نفس القرار، بعدما علقت العديد من دول العالم رحلاتها الجوية إلى الصين.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قالت الشركة في بيان لها، إن هذه الخطوة تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي دفع كثيرا من الدول إلى القيام بالمثل.

وعلى نفس المنوال أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الصين.

وأضافت الشركة، أن قرارها جاء نظرا للتحديات التشغيلية الراهنة، بعدما فرضت عدة دول قيودا على دخول المسافرين إليها على أثر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقبل ذلك اتخذت العديد من الدول الأوروبية نفس القرار مثل فرنسا وإسبانيا وروسيا وأوكرانيا، فيما قررت دول أخرى تقليص رحلاتها إلى الصين كما فعلت هولندا.

وأعلنت كذلك دول عربية آسيوية تعليق رحلاتها إلى الصين مثل إندونيسيا وميانمار، وعلى نفس المنوال فعلت دول عربية مثل مصر والمغرب.

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، كانت قد أعلنت اليوم السبت، تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة بالإصابة فيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.

وأوضحت الوزارة أن المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، حسب ما ذكرت وكالة “وام”.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمسة حالات فقط منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.