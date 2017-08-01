دول المقاطعة تضيف 9 كيانات و9 أفراد لقوائم الإرهاب

هاجر عمران قالت السفارة السعودية فى القاهرة فى بيان وزعته منذ قليل إنها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعلن تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.وأوضح البيان أن الكيانات الإرهابية هى: مؤسسة البلاغ الخيرية والإحسان الخ

هاجر عمران



قالت السفارة السعودية فى القاهرة فى بيان وزعته منذ قليل إنها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعلن تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.



وأوضح البيان أن الكيانات الإرهابية هى: مؤسسة البلاغ الخيرية والإحسان الخيرية ومؤسسة الرحمة الخيرى باليمن، بالإضافة إلى مجلس شورى ثوار بنغازى

ومركز السرايا للإعلام ووكالة بشرى الإخبارية وكتيبة راف الله السحاتى وقناة نبأ مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام فى ليبيا.



وأضاف البيان أن الأفراد هم: خالد سعيد فضل راشد البوعينين وشقر جمعة خميس الشهوانى وصالح أحمد الغانم وهم من أصحاب الجنسية القطرية إلى جانب كل من عبدالله محمد على اليزيدى وأحمد على أحمد برعود ومحمد بكر الدباء من الجنسية اليمنية والساعدى عبدالله إبراهيم بوخزيم وأحمد عبدالجليل الحسناوى من ليبيا، إضافة إلى حامد حمد حامد العلى من الكويت.



وأكد البيان أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتى المدرجون فى القائمة لهم نشاط فى حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية فى سوريا.

وتابع: أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً فى نشر الفوضى والخراب فى ليبيا رغم القلق الدولى الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.



وأضاف: مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً فى قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الـ 4 ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية.

وأشار إلى أن القانون القطرى الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلى 2014، واستمرارها فى احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية



وأكد أن الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية فى اتخاذ الخطوات القانونية والعملية فى ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلنة فى 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولى المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

وأشارت السفارة إلى أن الدول الـ 4 تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة.