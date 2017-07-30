دول المقاطعة تبحث في المنامة مواصلة التصدي لإرهاب قطر

وكالات: يعقد اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية كل من الإمارات، و البحرين والسعودية، ومصر.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس السبت، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم

وكالات:

يعقد اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية كل من الإمارات، و البحرين والسعودية، ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس السبت، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.