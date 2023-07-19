دول أوروبية تنوي تمديد الحظر المفروض على دخول المواد الزراعية الأوكرانية

نقلت رويترز عن وزير زراعة المجر إستفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: “ستوقع عدة دول من وسط وشرق أوروبا اليوم الأربعاء، على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر”.

وأشار إلى أن هذه الدول ستطالب باستمرار الفرض على استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا. ووفقا له، قد تتم مناقشة خيار يمكن أن تطلب فيه البلدان بشكل فردي من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات أخرى إلى قائمة القيود. ومن جانبها ترغب المجر نفسها تمديد في الحظر حتى 31 ديسمبر.

في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.

وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.

وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.