دول أفريقيا جنوب الصحراء تتلقى 23 مليار تمويلات من مؤسسات دولية فى 13 عاما

أظهرت دراسة جديدة أن بنوك التنمية الصينية قدمت تمويلات قدرها 23 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة من 2007 إلى 2020؛ أي أكثر من مثلَي القروض التي قدمتها بنوك مماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة.

وقال مركز التنمية العالمية إن الدراسة التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية التحتية تم تمويلها بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في تلك السنوات تبيِّن أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

قالت نانسي لي الزميلة بالمركز التي قادت فريق الباحثين “ثمة انتقادات كثيرة للصين. لكن إذا كانت الحكومات الغربية تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية والمُستدامة إلى مستويات معقولة، فعليها أن تدفع ببنوك التنمية الخاصة بها وتضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح هذه الاستثمارات الأولوية”.

الصين منفردة تقدم 23 مليار دولار تمويلات

وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة بلغ 9.1 مليار دولار، في الفترة من 2007 إلى 2020، مقارنة مع 23 مليارًا من الصين، مما يعنى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء تلقّت 32.1 مليار تمويلات من مؤسسات دولية فى 13 عامًا.

مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لم تقدم سوى 1.9 مليار دولار

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لم تقدم سوى 1.9 مليار دولار قروضًا لمشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة؛ أي أقل من عُشر ما قدمته الصين.

وسُلطت الأضواء على قروض الصين لأفريقيا في السنوات الأخيرة لغياب الشفافية فيها وربط القروض بضمانات.

وحذر اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن دولًا كثيرة محدودة الدخل تواجه مأزقًا أو أنها تعاني بالفعل مشاكل الديون.

مؤسسة التمويل الإفريقية «AFC» تستهدف استثمار مليارى دولار فى أفريقيا

يشار إلى أنه فى الأسبوع الماضى، قال سامح شنودة الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار لدى مؤسسة التمويل الإفريقية «AFC»، إن المؤسسة تستهدف استثمار ما يتراوح من 2 إلى 2.5 مليار دولار فى القارة الأفريقية العام الحالي.

وأضاف شنودة أنه رغم صعوبة العام الماضى نتيجة استمرار تبعات جائحة كورونا فى القارة الإفريقية، وتأثير ذلك على اكتمال المشاريع التى ما زالت تحت الإنشاء،

لكنه كان من أفضل الأعوام للمؤسسة واستطاعت العودة فى نتائج أعمالها للأرقام التى حققتها عام 2019 من حيث حجم الاستثمارت والإيرادات.

ويقع مقر مؤسسة التمويل الإفريقية فى نيجيريا وتملكها حكومات أفريقية وبنوك، وتأسست فى عام 2007 لتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص فى جميع أنحاء أفريقيا.

وتعتبر ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار بالقارة السمراء فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، ونفذت مشاريع فى 35 دولةً فى جميع أنحاء القارة.