«دولمن» تستهدف إنهاء 60٪ من الأعمال الإنشائية لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنتهي من بيع المشروع في الربع الثاني من العام الحالي

بدأت شركة دولمن للتطوير العقارى أعمال الحفر والتجهيز لتنفيذ مشروع بيير مول في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتوقع الانتهاء من بيعه خلال الربع الثاني، حيث سيتم طرح مشروعها التجارى داخل مشروع المقصد في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تستهدف إتمام تنفيذ 60% من الهيكل الخرسانى بنهاية العام الجارى.

قال عبدالعظيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “دولمن” بدأت أعمال الحفر بمشروع “بيير مول”، مؤكدا تسليم المشروع خلال الربع الأخير من 2022 وتولت شركة أركان تنفيذ تصميمات المشروع.

وأوضح أن الشركة تركز على الإنشاءات فى مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمول ذاتيا من رأسمال المساهمين.

وأضاف أن الشركة سوقت نحو 70% من بيير مول فى ظل الطلب الكبير لموقعه داخل الحى السكنى الثالث الذى يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية مباعة وجاهزة للسكن، وتحتاج إلى خدمات متعددة، فيما يعد مشروع بير مول الأول من نوعه فى الحى الثالث.

ويقام مشروع “بيير مول” على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من دور أرضى منخفض، وأول وثانى تجارى، وطابق أخير إدارى بإجمالى 6500 متر مربع مساحة بيعية بأكثر من 150 محلا بإجمالى استثمارات نحو 400 مليون جنيه.

وأشار إلى شراء عدد من العلامات التجارية مساحات ضمن المول، منها سلسلة “أولاد رجب”، والتى حصلت على الدور الأرضى المخصص هايبر ماركت، و”باشيونيل”، و”بن اليمنى”، و”بن عبدالمعبود”، وتخطط لإتمام بيع المشروع خلال 6 أشهر.