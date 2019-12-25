«دولمن» تستثمر مليار جنيه فى 3 مشروعات إدارية وتجارية فى العاصمة الإدارية

بدأت شركة “دولمن” للتطوير العقاري تنمية 3 مشروعات إدارية ومشروعات تجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وتدرس الحصول على أرض لتنمية مشروع سكنى بإحدى المدن الجديدة.

دولمن تضع خطط توسعية ضمن مجموعة مشروعات بأنشطة متعددة

قال عبد العظيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “دولمن للتطوير العقارى” وضعت خطة توسعية ضمن مجموعة مشروعات بأنشطة متعددة وبدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر الحصول على 3 قطع أراض من هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية بأنشطة إدارية وتجارية بنظام التخصيص الفورى للأرض.

ذا بيير مول أولى مشروعات دولمن على مساحة 3 ألاف متر مربع

وأضاف، أن المشروع الأول “ذا بيير مول” يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من أرضى منخفض وأول وثاني تجاري وطابق أخير إداري بإجمالي 6500 متر مربع مساحة بيعية بأكثر من 150 محلاً بإجمالى استثمارات نحو 400 مليون جنيه.

ذا بيير مول في قلب الحي السكني r3

وأشار، خلال مؤتمر صحفى إلى أن مشروع “ذا بيير مول” يقع فى قلب الحى السكنى r3 والذى تنفذه وزارة الإسكان ويضم 25 ألف وحدة سكنية والتى ستحتاج إلى خدمات فورية والأنشطة الخدمية المحيطة وهو ما يؤكد قوة المشروع ويعزز نجاحه.

وأفاد، أن المشروع يطل على الواحة الخضراء وفرع من النهر الأخضر وتمتد على 120 فدانًا تضم بحيرات ومساحات خضراء تمثل متنفسا للحى الثالث.

تسويق 30% من المشروع بإجمالي 180 مليون جنيه

وتابع أن المشروع يلقى طلباً كبيراً من العملاء منذ طرحه قبل نحو 4 شهور لافتا أن الشركة سوقت نحو 30% من مساحات المشروع بإجمالى نحو 180مليون جنيه وحصل سوبر ماركت أولاد رجب على الطابق الأرضى بالمشروع ليمثل نقطة جذب إضافية.

وأضاف أن الوحدات بنظام سداد يبدأ من 5% مقدم إلى جانب دفعتين الأولى عند إنهاء الإنشاءات والثانية عند التسليم وآجال سداد حتى 10 سنوات.

إضافة وديعة توجه لتسويق المول بعد التشغيل

أوضح أن الشركة أضافت وديعة توجه لتسويق المول بعد التشغيل للحفاظ على نسب الزيارات والإشغال وزيادتها وبالتالى يضمن استمرار نجاحه ويعزز المنافسة، إلى جانب وديعة الصيانة وستتولى الشركة إدارته لضمان الحفاظ على مستوى من الخدمة.

لائحة لتنظيم العلاقة بين الملاك

وقال إن “دولمن” وضعت لائحة تشغيل لتنظيم العلاقة بين الملاك تشمل كل التفاصيل التشغيلية.

وأكد أن الشركة تركز على التنفيذ فى مشروعاتها وبدأت أعمال التسويات ورصدت 30 مليون جنيه تضخ لإنشاءات مشروع “ذا بيير مول” العام المقبل.

تفاصيل المشروع الثاني

وأضاف خليل، أن المشروع الثانى يقع فى قلب المقصد ليكون أول مبنى تجارى ضمن المشروع والذى تنميه هيئة المجتمعات العمرانية وتسوقه شركة سيتى إيدج على مساحة 211 فداناً.

وأوضح أن المشروع عبارة عن أرضى ودورين تجارى فقط ويضم نحو 120 محلاً وتم تحديد المساحات وخدماتها وفقاً لنوعية النشاط ضمن استراتيجية الشركة القائمة على التحديد المسبق للأنشطة.

استثمارات المشروع 300 مليون جنيه

وتستهدف الشركة طرح المشروع في الربع الأول من العام المقبل وتتفاوض حاليا مع أكثر من معمارى، وتتجاوز استثمارات المشروع 300 مليون جنيه.

المشروع الثالث قريب من مشروع بيير مول

ولفت إلى أن المشروع الثالث قريب من مشروع “ذا بيير مول” فى الحى السكنى r3 ولكن بالقرب من العمارات السكنية ويقع على مساحة 3400 متر مربع أرضى و3 طوابق تجارى وإدارى ومخطط طرحه نهاية 2020.

التمويل ذاتي والشركة لا تخطط للاقتراض

وعن تمويل المشروعات، أفاد خليل، أنه يتم التمويل ذاتيا، لافتا أن الشركة تمتلك ملاءة مالية جيدة ولا تخطط للاقتراض من البنوك.

وأشار، إلى أن نسبة التحميل فى مشروعات الشركة لا تتجاوز 18% ووفرت الشركة تصميماً يتيح أكبر استفادة من المساحة بما يميز المشروع عن المنافسين.

شراء أراضي في مشروعات وزارة الإسكان

وأوضح، أن الشركة قامت بشراء أراضى فى مشروعات وزارة الإسكان والقائمة بالفعل.

ولفت إلى أن ذلك يمثل ميزة كبيرة مع توقعات بانتقال الاشغال إلى هذه المناطق مع انتقال الوزارات وبالتالى ستكون من أوائل المناطق بالعاصمة التى ستحتاج خدمات فورية من مشروعات تجارية وإدارية.

المنافسة كبيرة بين المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية

وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بين المشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية مع تعدد الطروحات خلال الفترة الأخيرة وتقارب الأسعار وأنظمة السداد فيما تحافظ المشروعات الخدمية والتجارية على معدلات طلب جيدة لأفضليتها الاستثمارية سواء بتأجيرها أو إعادة بيعها بسعر أعلى أو تشغلها خاصة إذا كانت قريبة من مشروعات سكنية تحتاج هذه الأنشطة.

التخطيط لتنويع المشروعات

ونوه أن خطة شركة “دولمن” الفترة المقبلة تتضمن تنويع مشروعاتها لتشمل أنشطة سكنية وتتفاوض حاليا مع وزارة الإسكان للحصول أرض مناسبة.

أضاف أن توجهات الشركة ستتوافق مع خطة الدولة التنموية والمدن التى تحظى باهتمام كبير خاصة مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وتوسعات زايد.

الشركات العقارية تواجه تحديات في المرحلة الحالية

وأفاد، أن الشركات العقارية تواجه تحديات فى المرحلة الحالية فى ظل منافسة كبيرة خاصة فى أنظمة السداد والتى تجاوزت 10 سنوات فى بعض المشروعات وهو ما يمثل ضغطاً على التدفقات المالية للشركات وهذا يتطلب ملاءة مالية قوية وقدرة على التنفيذ.