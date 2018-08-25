دوللى شاهين تشعل أولى حفلات ليالى الصيف بالساحل

أحمد حمدىانتهى منذ قليل أولى حفلات ليالى الصيف، فى منتجع إمارات هايتس بالساحل الشمالى، وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الثنائى انسى ونتالى، بمزيكا تمزج الشرقى بالغربى، وتفاعل معهم الجمهور تفاعلا كبيرا وسط حالة من البهجة وأجواء الاحتفال.فيما أحيت الفقرة الثانية الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، والتى



أحمد حمدى

انتهى منذ قليل أولى حفلات ليالى الصيف، فى منتجع إمارات هايتس بالساحل الشمالى، وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الثنائى انسى ونتالى، بمزيكا تمزج الشرقى بالغربى، وتفاعل معهم الجمهور تفاعلا كبيرا وسط حالة من البهجة وأجواء الاحتفال.

فيما أحيت الفقرة الثانية الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، والتى أشعلت الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها منهم “أنا زى أى بنت” و “سندريلا” و “عايزنى أقولك”، إضافة إلى أغنية “يا حلو صبح”، التى طرحتها مؤخرا من تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وسط حضور جماهيرى كبير من رواد الساحل الشمالى.

الحفل من إخراج خالد نور الدين وتنظيم وليد الحسينى، الذى أكد فى تصريحات صحفية أن النجاح الذى تحقق فى أولى حفلات ليالى الصيف، حمسهم لتكرار الفكرة والاستمرار فى تقديم مجموعة متنوعة من الحفلات الفنية لعدد من النجوم خلال الفترة المقبلة، فى عاصمة الساحل الشمالى.