دولفين ينهي حياته بالإسكندرية لهذه الأسباب

مها يونسشهد أحد شواطئ الإسكندرية ظهور دولفين نافق، في ثاني حالة خلال عام 2017، وهو ما أرجعه مسؤولون بالمحافظة إلى عدة أسباب منها تقلبات الطقس. وطلب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية من مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومعهد بحوث الأحياء الم

مها يونس

شهد أحد شواطئ الإسكندرية ظهور دولفين نافق، في ثاني حالة خلال عام 2017، وهو ما أرجعه مسؤولون بالمحافظة إلى عدة أسباب منها تقلبات الطقس.



وطلب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية من مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومعهد بحوث الأحياء المائية والمعهد العالي لعلوم البحار بإنتشال دولفين نافق من شاطئ السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية بحي وسط

، وذلك فور ورود بلاغ بوجود دولفين نافق على الشاطئ، ووجه المحافظ بإرسال الدولفين إلى معهد بحوث الأحياء المائية لعمل الإجراءات اللازمة ومعرفة أسباب نفوقه.



فيما تحركت جميع الأجهزة المعنية واللجنة المتخصصة إلي مكان تواجد الدولفين والذي يبلغ طوله ٣ متر تقريبا، وأوصت اللجنة بدفن الدولفين، وعلي الفور تم نقله إلي المدفن الصحي التابع للأحياء المائية بالمكس.



وأشار المحافظ إلى أن هذه الحالة تعد الثانية لنفوق دولفين ويتم رصده بالإسكندرية خلال هذا العام، مؤكدا أن التغيرات المناخية تلعب دورًا فى ظهور الدولفين والحيتان بأماكن غريبة غير المعتاد ظهورها فيها، موضحاً أنه يتم دراسة أسباب هجرة تلك الكائنات من خلال معهد دراسات الأحياء المائية، لمعرفة إذا كانت أسباب نفوقها هي تقلبات الطقس والتغيرات المناخية أم بسبب عوامل بيئية، وماهية سلوكيات الدلافين بالمناطق التى تتواجد بها، ودراسة التغييرات والسلوكيات التى طرأت على الكائنات.

