«دولفين وسكاى تكس» لتصنيع الجينز تستهدف 10% نمواً فى مبيعاتها العام الجارى

تستهدف شركة دولفين وسكاى تكس لتصنيع الجينز نمو حجم مبيعاتها بنسبة %10 بنهاية عام 2022، مقارنة بالعام الماضى.

وسجلت الشركة حجم مبيعات بلغ نحو 12 مليون دولار للعام الماضى 2021.

هانى: نستهدف رفع صادراتنا للدول الأوروبية بنسبة %50 خلال عامين

قال محمد هانى، رئيس مجلس إدارة «دولفين وسكاى تكس» لـ«المال» إن الشركة تستهدف التوسع فى حجم صادراتها للدول الأوروبية بنسبة %50 خلال العامين المقبلين.

وتستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا، منتجات الشركة، وتعتبر من أبرز الأسواق التصديرية لدى الشركة، وفقًا لهانى.

وأضاف هانى أن شركة دولفين للجينز منشأة منذ 32 عامًا برأسمال 5 ملايين دولار، والشركة سكاى تكس منشأة منذ 10 سنوات برأسمال 2.5 مليون دولار، مضيفًا أن الشركتين تعمل تحت مظلة كيان واحد كشركة مساهمة مصرية.

وتوفر الشركة 3000 فرصة عمل، من ضمنهم نحو 40 عاملا أجنبيًّا من «بنجلاديش»، وتقع فى المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وتصنع منتجات الجينز لعدة علامات تجارية أبرزها pierre cardin، وzara.

وأكد هانى أن شركته لا تفكر حاليًّا فى أى خطة توسعية، وذلك إلى أن تستقر السوق العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر باهظة خلال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها عام 2020، إذ انخفضت مبيعاتها بنحو%30 عن الأعوام التى سبقتها فى 2019/2018.

ولفت هانى إلى أن الجائحة تسببت فى إغلاق المصنعين بكامل طاقتهما الإنتاجية لمدة 4 أشهر، مما انعكس على حجم المبيعات حينها.

ولخص أبرز المعوقات التى تواجه شركته حاليًّا فى نقص المواد الخام، والاعتمادات المستندية.

وقال إنه فى الوقت الحالى لا يتم العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل «دولفين» بنسبة %50 من إجمالى طاقتها، وتعمل سكاى تكس بـ%75.

وطالب هانى وزارة القوى العاملة بإعادة النظر فى تكلفة جلب العامل الأجنبى ومصروفاته السنوية التى تحصل عليها الوزارة، مؤكدا أن العامل الأجنبى ينقل الخبرة، والتكنولوجيا من بلاده إلى مصر، وبالتالى هناك ضرورة ملحة من وجوده، والاستعانة به، خاصة مع قلة العمالة المصرية المدربة.

وناشد هانى وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والجهات التابعة بتخفيض الرسوم والمصروفات الملزمة بها المصانع، مثل أسعار الطاقة والضرائب، التى تؤثر على تكلفة الإنتاج، وتصعب المنافسة فى الأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير قد أكد فى تصريحات سابقة «للمال» حرص الوزارة على طرح جميع التسهيلات والحلول لأى معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن تحفيز الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، الأمر الذى يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات، وخفض الاستيراد، فضلًا عن التصدير للخارج.

وأشار سمير إلى أن التصدير من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة، عبر التوسع فى الأسواق الحالية، أو اختراق مزيد منها، وتحديدًا فى دول القارة الأفريقية، بما يدعم تحقيق خطة القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.