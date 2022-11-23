«دولفينا» تخطط لإنشاء مدينة ترفيهية فى القاهرة باستثمارات 120 مليون جنيه

كشف وجدى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة «دولفينا» شرم الشيخ، رئيس لجنة السياحة البيئية فى جامعة الدول العربية، عن بدء تنفيذ مشروع مدينة ترفيهية على مساحة 8 آلاف متر بالقاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليون جنيه.

وأضاف سعد، فى تصريح لـ«المال»، أنه جارٍ الحصول على التصريحات النهائية من الدولة لبدء تنفيذ المشروع عقب استلام الأرض بطريق الإسماعيلية، مشيرًا إلى إعداد الرسومات النهائية للمدينة الترفيهية التى تتضمن تقديم عروض للدلافين لأول مرة داخل القاهرة.

وتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية 2023، لافتا إلى أن التمويل سيكون عبر الحصول على قرض من بنكى «الأهلى المصرى» و«التجارى الدولى»، بالإضافة إلى الموارد الذاتية.

وأوضح أن شركة دولفينا حققت إيرادات تصل إلى 100 مليون جنيه عوائد من مشروع شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن العروض الترفيهية والسياحية فى شرم الشيخ تأتى على مساحة 10 آلاف متر، وفى الغردقة على 20 ألف متر.

وذكر أن البرامج الترفيهية التى تقدمها الشركة تهدف إلى استقطاب السياحة البيئية والترويج، مضيفا أن مشروع القاهرة يستهدف استقطاب الطلاب على مستوى المدارس والجامعات.

وتابع أن الشركة افتتحت مؤخرا فرع ترفيهى لها فى مدينة الرياض بالسعودية ضمن الخطة التوسعية لفتح أسواق جديدة خاصة فى الدول العربية والخليج.

ولفت إلى أن عروض الشركة فى مدينة شرم الشيخ والغردقة تحظى بإقبال كبير من قبل السائح الأوروبي، خاصة أن تلك الفترة من الموسم تشهد نموا فى معدلات الإقبال على المدن الساحلية فى مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من قمة فينجر برنت، تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.