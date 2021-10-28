دولتان عربيتان ضمن قائمة أكبر 10 دول في شراء الذهب الربع الثالث 2021

شاركت دولتان عربيتان ضمن قائمة أكبر 10 دول فى شراء الذهب فى العالم خلال الربع الثالث من العام الحالى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2021، وهما المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى الطلب العالمي على الذهب ارتفع خلال الربع الثالث هذا العام 29%، ليقفز إلى 650.8 طن، مقارنه مع 505.6 طن خلال نفس الفترة من 2020.

الصين تستحوذ على أكثر من ثلث مشتريات العالم من الذهب

تربعت الصين على قائمة دول فى شراء الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن تمكنت من اقتناص حصة سوقية تصل إلى 35.3%.

وهيمنت كل من الصين والهند على أكثر من نصف مشتريات العالم من الذهب خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021 بحصة تمثل 56.7%.

وفيما يلى ترتيب أكبر 10 دول فى شراء الذهب فى العالم خلال الربع الثالث من العام الحالى.

الصين

جاءت الصين فى المركز الأول فى قائمة أكبر 10 دول فى شراء الذهب في العالم خلال الربع الثالث من 2021.

وقفزت مشتريات الصين من المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 25.2%، لتسجل 229.5 طن هذا العام.

ورغم نمو الطلب على الذهب فى الصين إلا أن حصتها السوقية من الإجمالى العالمي تراجعت هذا العام إلى 35.3%، بعد أن كانت 36.3% فى 2020.

الهند

اقتنصت الهند المركز الثاني فى قائمة الدول الأكثر طلبًا للذهب فى العالم بإجمالى 139.1 طن، بنسبة نمو 47.1% عن معدلات 2020.

وقفزت الحصة السوقية للهند من الإجمالى العالمي لتصل إلى 21.4% بنهاية الربع الثالث من 2021، مقابل 18.7% خلال 2020.

الولايات المتحدة الأمريكية

حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثالث بالقائمة أكبر 10 دول فى شراء الذهب بالعالم بإجمالى 60.3 طن.

وارتفع الطلب الأمريكي على الذهب خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021 بنسبة تصل إلى 20.4%.

وتراجعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من الطلب العالمي بنهاية الربع الثالث هذا العام إلى 9.3%، مقابل 9.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ألمانيا

استحوذت ألمانيا على المركز الرابع بإجمالى 35 طنا، بنمو 14.1%.

وتراجعت حصة ألمانيا من الإجمالى العالمي إلى 5.4% بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 6.1% خلال الفترة ذاتها من 2020.

تركيا

هبط الطلب على الذهب فى تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة تصل إلى 66%، لتسجل 18.9 طن.

وتسبب التراجع الكبير على المعدن الأصفر فى هبوط ترتيب تركيا فى قائمة العشر الكبار إلى المركز الخامس.

وتراجعت حصة تركيا من الإجمالى العالمي من 11% خلال الربع الثالث من 2020، إلى 2.9% خلال الفترة ذاتها من 2021.

إيران

حصلت إيران على المركز السادس فى قائمة الدول الأعلى في شراء الذهب بعد أن سجلت 15.4 طن، بتراجع 5.2% عن العام الماضي.

واقتنصت إيران حصة تصل إلى 2.4% من الإجمالى العالمي هذا العام، مقابل 3.2% خلال 2020.

إندونيسيا

استحوذت اندونيسيا على المركز السابع فى القائمة بعد نمو الطلب عليه 33.2%، ليقفز إلى 13.1 طن.

واستقرت حصة إندونيسيا السوقية من إجمالى الطلب العالمي عند نفس مستويات العام الماضى دون تغير والبالغة 2%.

روسيا

جاءت روسيا فى المركز الثامن فى قائمة أكبر العشر الأكبر من حيث شراء الذهب فى العالم بإجمالى 11.9 طن، بنمو 32.4%.

وحافظت روسيا على حصتها السوقية من إجمالى الطلب العالمي عند نفس مستويات العام الماضى دون تغير والبالغة 1.8%.

السعودية

شاركت السعودية بقائمة أكبر 10 دول فى شراء الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن سجلت 11 طن، بنمو 14% عن مستويات 2020.

وتراجعت حصة السعودية من الإجمالى العالمي من 1.9% الربع الثالث من 2020، إلى 1.7% خلال الربع الثالث من 2021.

الإمارت

استحوذت الإمارات العربية المتحدة على المركز العاشر فى القائمة بعد ان سجلت مشترياتها من المعدن الأصفر 10.1 طن، بنمو 94.8%.

وبلغت الحصة السوقية للإمارات من الإجمالي العالمي 1.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر 10 دول فى شراء الذهب تمكنوا من اقتناص حصة تصل إلى 83.7% من الإجمالى العالمي خلال الربع الثالث من 2021.