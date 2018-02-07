دولة خليجية غنية بالنفط تشتري البترول من أمريكا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسناشترت دولة الإمارات شحنة نفط من الولايات المتحدة بشكل مباشر في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة الأمريكية الاتحادية ونقلتها "بلومبرج"، وأوضحت أن الشحنة خرجت من هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، ووصلت إلى الخليج الفارسي في يناير الماضي.وقالت "بلومبرج" إن ا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

اشترت دولة الإمارات شحنة نفط من الولايات المتحدة بشكل مباشر في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة الأمريكية الاتحادية ونقلتها “بلومبرج”، وأوضحت أن الشحنة خرجت من هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، ووصلت إلى الخليج الفارسي في يناير الماضي.

وقالت “بلومبرج” إن الصفقة تعد دليلًا على التحول المهول الذي صنعه قطاع النفط الصخري الأمريكي بأسواق الطاقة العالمية، حيث إن الإمارات هي نموذج للدولة الخليجية الغنية بالنفط وليست الزبون الذي يتوقعه الكثيرون لخام تكساس الأمريكي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الملف، أن الشحنة تضمنت مكثفات أمريكية، وهي نوع من النفط الخام الخفيف جدًّا، الذي تفضله محطات المعالجة في الإمارات نظرًا لجودته العالية وكونه أكثر أنواع الخام المناسبة لها.

وقال أندي ليبو، رئيس شركة “ليبو أويل أسوسياتس” المحدودة للنفط: “بصفتها عضوًا في منظمة أوبك ومنتجًا كبيرًا للنفط الخام، كنت أتصور أن الإمارات مكتفية ذاتيًّا في إمداداتها من النفط الخام.. لا أتوقع لمثل هذه الإمدادات أن تستمر”.