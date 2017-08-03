دولار المركزي ينخفض 7 قروش

هبة محمدأشار الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، اليوم، إلى أن سعر شراء الدولار لديه انخفض 7 قروش خلال الأسبوع الحالي، ليسجل 17.7466 جنيه، مقابل 17.8224 جنيه يوم الأحد، كما تراجع سعر البيع 6 قروش إلى 17.88 جنيه، بدلاً من 17.9497 الأحد الماضي.ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده الب



هبة محمد

أشار الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، اليوم، إلى أن سعر شراء الدولار لديه انخفض 7 قروش خلال الأسبوع الحالي، ليسجل 17.7466 جنيه، مقابل 17.8224 جنيه يوم الأحد، كما تراجع سعر البيع 6 قروش إلى 17.88 جنيه، بدلاً من 17.9497 الأحد الماضي.

ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

كان سعر بيع الدولار لدى المركزي قد بدأ حالة من التذبذب خلال تعاملات الشهر الماضي، إذ انخفض أسفل مستوى 18 جنيها يوم 4 يوليو الماضي، لكنه عاود الصعود لنفس المستوى بعد 12 يوما في 16 يوليو، فيما تراجع مجدداً تحت 18 جنيها بعد يومين فقط من الصعود في 18 يوليو.

وتراجع شراء دولار المركزي يوم الإثنين 3 يوليو أسفل مستوى 18 جنيها، لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر فيما انخفض سعر البيع يوم الثلاثاء 4 يوليو الحالى، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.