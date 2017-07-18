دولار المركزي ينخفض تحت 18 جنيهًا للمرة الثانية خلال أسبوعين

هبة محمدقال البنك المركزي، اليوم، على موقعه الإلكتروني، إن سعر الدولار لديه انخفض مجددًا تحت مستوى 18 جنيهًا، للمرة الثانية منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجع أسفل هذا المستوى منذ أسبوعين، بداية من يوم 4 يوليو الحالي.وأشار "المركزي" إلى أن سعر الدولار لديه انخفض بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم

هبة محمد

قال البنك المركزي، اليوم، على موقعه الإلكتروني، إن سعر الدولار لديه انخفض مجددًا تحت مستوى 18 جنيهًا، للمرة الثانية منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجع أسفل هذا المستوى منذ أسبوعين، بداية من يوم 4 يوليو الحالي.





وأشار “المركزي” إلى أن سعر الدولار لديه انخفض بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم إلى 17.9953 جنيه للبيع، مقابل 18.0141 جنيه أمس، كما تراجع سعر الشراء إلى 17.8638 جنيه، بدلًا من 17.8762 جنيه أمس.

ويعتبر دولار “المركزي” السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

كان سعر بيع الدولار لدى “المركزي” عاود الصعود إلى 18 جنيهًا يوم الأحد الماضي، بعدما تراجع إلى أسفل هذا المستوى منذ 4 يوليو الحالي.

وتراجع شراء دولار “المركزي” يوم الاثنين 3 يوليو أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، فيما انخفض سعر البيع يوم الثلاثاء 4 يوليو الحالي، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار “المركزي” إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.

وتذبذت أسعار دولار “المركزي” بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور التالية مستقرًّا عند مستوى 18 جنيهًا.

وحقق دولار “المركزي” أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.