دوسان الكورية: وقف تسييل خطابات ضمان بنكية لـ ديبكو بنحو 18 مليون دولار

شريف عمر تقدم مكتب عبد الشهيد بصفته المستشار القانوني لشركة دوسان الكورية العالمية بطلب لتنفيذ التدابير الوقتية التي أصدرتها هيئة تحكيم غرفة التجارية الدولية بباريس (ICC)بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية البالغ قيمتها ما يزيد عن 18 مليون دولار. وعُرض الأمر على المستشار إسماعيل الزيادى، الرئ

شريف عمر

تقدم مكتب عبد الشهيد بصفته المستشار القانوني لشركة دوسان الكورية العالمية بطلب لتنفيذ التدابير الوقتية التي أصدرتها هيئة تحكيم غرفة التجارية الدولية بباريس (ICC)بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية البالغ قيمتها ما يزيد عن 18 مليون دولار.

وعُرض الأمر على المستشار إسماعيل الزيادى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فأرسى مبدأً جديداً يثرى ويدعم أحكام التحكيم الدولية فأمر سيادته فى 8 نوفمبر الحالى بتنفيذ تلك التدابير الوقتية التحفظية والتي مؤداها إلزام شركة (ديبكو) بسحب طلبها لتسييل خطابات الضمان ووقف تسييلها.

وحصلت المال على نص الدعوى القضائية المقامة من مكتب عبدالشهيد ومنطوق الحكم.

كانت شركة ديبكو قد حصلت على حق امتياز بناء وإدارة ميناء دمياط الدولى، وتعاقدت مع شركة دوسان لتصنيع وتوريد الأوناش الثقيلة اللازمة لتشغيل الميناء.

وأصدرت دوسان خطابات ضمان الدفعة المقدمة والتسليم النهائي، إلا أن هيئة موانئ دمياط فسخت تعاقدها مع شركة ديبكو لبناء وإدارة الميناء فطلبت دوسان من ديبكو استرداد خطابات الضمان، فلم تستجب فأقامت تحكيماً ضدها صدر فيه الأمر سالف الذكر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الأطراف الأخرى

ويعتبر مكتب عبدالشهيد أحد المكاتب القانونية العاملة فى السوق المحلية والذى يهتم بقضايا التحكيم الدولى وسوق المال.

