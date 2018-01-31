دور مكتبات الأزهر في عصر الإنترنت في خيمة المشيخة

علي راشد شهدت خيمة مشيخة الأزهر الشريف، في اليوم الخامس من المعرض، ندوة عن "دور مكتبات الأزهر في عصر الإنترنت"، حاضر فيها الدكتور رضا محمد النجار، رئيس قسم الوثائق المكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر،والدكتورة رباحفوزي، أستاذ الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر،وأدارتها الدكتورة…

علي راشد

شهدت خيمة مشيخة الأزهر الشريف، في اليوم الخامس من المعرض، ندوة عن “دور مكتبات الأزهر في عصر الإنترنت”، حاضر فيها الدكتور رضا محمد النجار، رئيس قسم الوثائق المكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر،والدكتورة رباحفوزي، أستاذ الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر،وأدارتها الدكتورة أمنية صادق، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر.

وفي البداية شكر الدكتور رضا النجار الأزهر الشريف، لأنه أجاد هذا العام في تقديم نفسه،وقدم شرحالمنظومة المكتبات في المشيخة وجامعة الأزهر من الناحية التاريخية،مؤكدا على أن المكتبات واحدة من علامات الحضارة، وقال: أصبحالانترنت أحد معالم الحياة المعاصرة، ويشكل مصدرًا رئيسًا للمعلومات، وفي عصر الإنترنت يُطرح من قبل البعض سؤال: هل ما زالت هناك حاجة إلى المكتبات في عصر الإنترنت؟

ورصد النجار مراحل منظومة المكتبات، منذ نشأة هذه المنظومة منذ إنشاء الجامع الأزهر، حيث كانت عبارة عن غرفة واسعة قريبة من المنبر، وكان للإمام محمد عبده دور بارز في تطوير هذا الصرح، حيث وضع لائحة خاصة لأمين المكتبة، وقام أيضًا بإطلاق مسمى دار الكتب الأزهرية على مكتبات الأزهر الشريف.

وأشار النجار إلى أنه توجد ثلاثة آراء حول مستقبل المكتبات التقليدية؛يميل أحدها لفكرة زوال المكتبات، ويؤكد على أن الإنترنت سيحل محل المكتبات في المستقبل، بينما يميل رأي ثان لبقاء المكتبات وعدم زوالهاويرى أصحابه أن الإنترنت لن يحل محل المكتبات مع الاعتراف بوجود تهديد حقيقي لها في عصر الإنترنت، ويرى آخرون أن المكتبات والإنترنت سيظلون جنبًا إلى جنب.

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة رباح فوزي أن اليوم عرس ثقافي ننتظره كل عام، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى مواقع إنترنت قوية غير الموجودة الآن بالأزهر، وأن نهتم بالروابط الخارجية، وأن يكون هناك عاملون لديهم وعي بذلك.

واختتمت الدكتورة أمنية صادق بخلاصة هذه الندوة وهي التطوير على أرض الواقع، وأنه يجب الانتقالإلى واقع التنفيذ واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، والتعاون بين المشيخة والجامعة ووزارة الأوقاف حتى ترتقي منظومة المكتبات بالأزهر.