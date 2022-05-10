«دور للضيافة» السعودية تشارك في معرض سوق السفر العربي

شاركت “دور للضيافة”، الشركة العاملة في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية، في “معرض سوق السفر العربي” الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة بين 9 و12 مايو 2022.

وجمع الملتقى رواد صناعة السياحة والضيافة في العالم، وحضره عدد كبير من الرواد والمختصين والخبراء والمهتمين بقطاعي السفر والسياحة، وركّز على مستقبل صناعة السفر والسياحة الدوليين والتحديات المحتملة والفوائد، للحصول على صناعة مرنة تتأقلم مع وضع القطاع السياحي الجديد وعودة العافية المرتقبة.

كما استضاف المعرض عدداً من المؤتمرات والندوات التي سلطت الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وفرص الاستثمار في قطاع الضيافة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن بدر العتيبي، الحرص الدائم على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدوري الذي يأتي في توقيت استثنائي بعد خروج القطاع من إحدى أكثر المراحل صعوبة في مسيرته، ويجمع أقطاب القطاع في المنطقة، والذي تميز هذا العام بإطلاق سلسلة من المنتجات المبتكرة التي تواكب مرحلة التعافي في قطاعي السياحة والسفر.

وأضاف أن المعرض شكلّ مناسبة فريدة لاستعراض مشاريع دور للضيافة القائمة ومنشآتها التي تعكس أصالة الضيافة السعودية، وتلبي التوجهات الجديدة في قطاع الضيافة، مع مجموعة من خدماتها المبتكرة والمنسجمة مع أفضل المعايير الدولية”.

وشدد العتيبي على الدور الوطني للشركة في تصميم تجربة ضيافة سعودية عالمية المستوى، وتحاكي مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال، مشيراً إلى التطور الكبير في أعمال الشركة، عبر إطلاق مشاريع توسعة جديدة في شبكة فنادقها ومنتجعاتها، لمواكبة النمو المرتقب في حركة السياحة في المملكة، سواء في سياحة الأعمال أو السياحة العائلية والترفيهية.

وتتنوع محفظة “دور للضيافة” من الممتلكات الفندقية والعقارية، إذ تضم أكثر من 5450 غرفة فندقية ووحدة سكنية.

ومن أشهر علامات الضيافة المحلية التي تندرج تحت مظلة الشركة، “مكارم” الفندقية الحائزة على جوائز عالمية، وترتكز أعمالها على خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات الضيافة المحلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أطلقت العلامة الفندقية “نور من مكارم”، والموجهة إلى قطاع الضيافة من فئة 3 نجوم، وستتركز أيضاً في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأيضاً، من العلامات المحلية المتميزة تحت مظلة “دور للضيافة”، “شدا” الفندقية المتخصصة في تقديم الضيافة السعودية الأصيلة عبر منتجات فريدة ذات لمسة ثقافية متميزة، وكذلك علامة “دارة”، وتمثل علامة تجارية مبتكرة للشقق السكنية.

وتستعرض “دور للضيافة” قائمة من فنادقها ومنتجعاتها ذات الهوية العالمية، وأحدث تطوراتها ومنتجاتها أبرزها ماريوت (“ماريوت”، “ماريوت كورتيارد” و”ماريوت للأجنحة التنفيذية”)، و مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (“كراون بلازا”، “هوليداي إن”)، وحديثاً انضمام فنادق ومنتجعات “ريكسوس” إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن “دور للضيافة” تعمل حالياً على تنفيذ خطة توسعة تشمل 15 مشروعاً تحت التطوير من المشاريع الفندقية والعقارية في عدد من مدن المملكة.